Türksat 6A yolculuğuna sorunsuz devam ediyor: 2. ateşleme başarıyla tamamlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı noktayı simgeleyen Türksat 6A uydusu, geçtiğimiz günlerde başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu önemli adım, Türkiye'nin milli uydu üretim kapasitesini ve uzay çalışmalarındaki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türksat 6A'nın uzay yolculuğu sorunsuz ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzay yolunda başarılı adımlar atan Türkiye'nin yeni hamlesi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Türksat 6A, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor" dedi.

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Türksat 6A yolculuğuna sorunsuz devam ediyor: 2.ateşleme başarılı