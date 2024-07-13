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    Anlık Bildirim

    Türksat 6A yolculuğuna sorunsuz devam ediyor: 2. ateşleme başarıyla tamamlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İlk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını ve yolculuğun sorunsuz devam ettiğini duyurdu.
    Türksat 6A yolculuğuna sorunsuz devam ediyor: 2.ateşleme başarılı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı noktayı simgeleyen Türksat 6A uydusu,  geçtiğimiz günlerde başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu önemli adım, Türkiye'nin milli uydu üretim kapasitesini ve uzay çalışmalarındaki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Türksat 6A'nın uzay yolculuğu sorunsuz ilerliyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzay yolunda başarılı adımlar atan Türkiye'nin yeni hamlesi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Türksat 6A, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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