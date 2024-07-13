Türksat 6A yolculuğuna sorunsuz devam ediyor: 2. ateşleme başarıyla tamamlandı

Türksat 6A'nın uzay yolculuğu sorunsuz ilerliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzay yolunda başarılı adımlar atan Türkiye'nin yeni hamlesi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Türksat 6A, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor" dedi.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.