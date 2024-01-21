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    Anlık Bildirim

    Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acil durumlarda iletişim sağlanması için Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısının 3 bin 272'e ulaştığını açıkladı.
    Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu Tam Boyutta Gör
    Mobil operatörlerin iletişim altyapısının acil durumlarda çökmesi nedeniyle afet koordinasyon ekipleri Türksat uyduları üzerinden iletişim kuruyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın acil durumlarda haberleşme için 3 bin 272 uydu anteni kurduğunu açıkladı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı."

    Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu Tam Boyutta Gör

    AFAD araçlarına uydu terminali kuruldu

    Uraloğlu, Türksat'la yapılan mutabakatla, acil durum müdahale araçları ve kurumlarının VSAT antenleriyle donatıldığını bildirdi. Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle, afet durumlarında iletişim kesintisinin önüne geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "100 megabite kadar internet de VSAT antenleriyle kurumlara sağlanan imkanlar arasında yer alıyor. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığımıza da uydu terminallerinin kurulumunu tamamladık."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 6 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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