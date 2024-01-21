Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı."
AFAD araçlarına uydu terminali kuruldu
Uraloğlu, Türksat'la yapılan mutabakatla, acil durum müdahale araçları ve kurumlarının VSAT antenleriyle donatıldığını bildirdi. Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle, afet durumlarında iletişim kesintisinin önüne geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"100 megabite kadar internet de VSAT antenleriyle kurumlara sağlanan imkanlar arasında yer alıyor. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığımıza da uydu terminallerinin kurulumunu tamamladık."
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.