Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Tam Boyutta Gör Mobil operatörlerin iletişim altyapısının acil durumlarda çökmesi nedeniyle afet koordinasyon ekipleri Türksat uyduları üzerinden iletişim kuruyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın acil durumlarda haberleşme için 3 bin 272 uydu anteni kurduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Böylelikle Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı."

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AFAD araçlarına uydu terminali kuruldu

Uraloğlu, Türksat'la yapılan mutabakatla, acil durum müdahale araçları ve kurumlarının VSAT antenleriyle donatıldığını bildirdi. Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle, afet durumlarında iletişim kesintisinin önüne geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"100 megabite kadar internet de VSAT antenleriyle kurumlara sağlanan imkanlar arasında yer alıyor. Türk Kızılay yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığımıza da uydu terminallerinin kurulumunu tamamladık."

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