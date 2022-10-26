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    TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği

    Türksat ile ASELSAN arasında Türksat 6A ve gelecek nesil Türksat uydularında ASELSAN'ın yerli ekipmanlarının kullanılması için iş birliği anlaşması imzalandı.      
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    TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türksat AŞ'nin iletişim sponsoru olduğu SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı kapılarını açtı. Fuarda Türksat standında uydu modelleri ve Türksat teknolojileri sergileniyor. Ayrıca Türksat önemli bir iş birliğini duyurdu.

    Türksat ile ASELSAN arasında yapılan “Uydu Görev Yükü Ekipmanları Geliştirme İş Birliği” anlaşmasına göre Türksat 6A ve daha yeni Türksat uydularında ASELSAN’ın geliştirdiği yerli ekipmanlar kullanılacak. Daha önce 5B uydusunda ASELSAN’ın geliştirdiği yerli ve milli Ku Bant Almaç ve Ka bant LNA ekipmanları kullanılmıştı. Türksat 6A ve yeni uydularda daha fazla ASELSAN ekipmanı kullanılacak.

    TÜRKSAT ve ASELSAN arasında uydu ekipmanları alanında iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türksat Genel Müdürü Ertok, Türksat 5A ve Türksat 5B’de yerli ürünlerin kullanıldığını belirtti. Konuşmasının devamında, “Bundan sonraki süreçte uzaya göndereceğimiz uydularımızda da ASELSAN'ın yerli ve milli ekipmanları bulunsun istiyoruz ve bu protokol ile bunu sağlayacağız. TÜRKSAT 6A başta olmak üzere daha sonra üretilerek uzaya göndereceğimiz uydularımızda ASELSAN ekipmanları ile çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ise söz konusu iş birliği hakkında şunları söyledi:

    “Teknolojik ve ekonomik bağımsızlığımıza katkı sağlayan bir proje. ASELSAN olarak kara, deniz ve havada olan varlığımızı Türksat ile uzaya taşıdık. İki birimimiz ile 36 bin kilometredeyiz. Yerli ve milli ürünlerimizle uzayda olmak bizim için çok önemli. TÜRKSAT 6A'da yerli ve milli ekipmanlarımızla yer alacağız. Bu konuda desteklerinden ötürü TÜRKSAT'a teşekkür ediyorum.”

    25-28 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerli şirketlerin savunma sanayi, siber güvenlik ve uydu teknolojileri sergileniyor.

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