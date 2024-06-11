TUSAŞ'ta bayrak değişimi: Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atandı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad VARDAN seçildi. TUSAŞ, son dönemlerde Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkıyordu.

TUSAŞ'ta bayrak değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) ana hissedarı olduğu TUSAŞ, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Rafet Bozdoğan'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçildi. Mehmet Demiroğlu ise 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil’den görevi devralacak. Uzun yıllardır TUSAŞ’ta çalışan Mehmet Demiroğlu, son olarak ‘Helikopter Genel Müdür Yardımcısı’ olarak görev yapıyordu.

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Demiroğlu, atamayla ilgili olarak “Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demiroğlu kimdir?

Tam Boyutta Gör Makine Mühendisi olan Mehmet Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:

Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001

Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004

Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012

Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022

Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ

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