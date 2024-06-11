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    TUSAŞ'ta bayrak değişimi: Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında CEO Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı. Yeni Kurul Başkanı ise Ömer Cihad Vardan oldu.
    TUSAŞ'ta Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atandı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad VARDAN seçildi. TUSAŞ, son dönemlerde Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkıyordu.

    TUSAŞ'ta bayrak değişimi

    Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) ana hissedarı olduğu TUSAŞ, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Rafet Bozdoğan'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçildi. Mehmet Demiroğlu ise 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil’den görevi devralacak. Uzun yıllardır TUSAŞ’ta çalışan Mehmet Demiroğlu, son olarak ‘Helikopter Genel Müdür Yardımcısı’ olarak görev yapıyordu.

    Demiroğlu, atamayla ilgili olarak “Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı.” ifadelerini kullandı.

    Mehmet Demiroğlu kimdir?

    TUSAŞ'ta Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı Tam Boyutta Gör
    Makine Mühendisi olan Mehmet Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:
    • Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
    • Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
    • Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
    • Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
    • Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
    • Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
    • Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
    • Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
    • Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
    • Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
    • TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
    • Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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