TUSAŞ'ta bayrak değişimi: Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı

TUSAŞ'ta bayrak değişimi
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) ana hissedarı olduğu TUSAŞ, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Rafet Bozdoğan'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçildi. Mehmet Demiroğlu ise 2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil’den görevi devralacak. Uzun yıllardır TUSAŞ’ta çalışan Mehmet Demiroğlu, son olarak ‘Helikopter Genel Müdür Yardımcısı’ olarak görev yapıyordu.
Demiroğlu, atamayla ilgili olarak “Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı.” ifadelerini kullandı.
Mehmet Demiroğlu kimdir?
- Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
- Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
- Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
- Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
- Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
- Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
- Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
- Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
- Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
- Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
- TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
- Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.