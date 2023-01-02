2023 araç muayene ücretlerine büyük zam! İşte güncel fenni muayene ücretleri

Tam Boyutta Gör Yeni yıla giriş yapmamızla birlikte Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi "2023 araç muayene ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 2023 araç muayene ücretleri belli oldu. Söz konusu ücretlere bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 123 zam yapıldı.

2023 Araç Muayene Ücretleri 💰 Araç Grubu 2022 muayene ücreti 2023 muayene ücreti Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 507,40 TL 1.130,44 TL Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 685,58 TL 1.528,10 TL Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 258,42 TL 575,84 TL

Gelen zamla birlikte;

Otomobil, minibüs ve kamyonetler için fenni muayene ücreti 685,58 TL'den 1.130,44 TL'ye,

685,58 TL'den 1.130,44 TL'ye, Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücreti 258,42 TL'den 575,84 TL'ye,

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin muayene ücreti ise 507,40 TL'den 1.528,10 TL seviyesine yükseldi.

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Araç sahipleri, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebiliyor. Ancak bu ödemelerde fark alındığını hatırlatmakta fayda var.

2023 muayenesiz araç cezası ne kadar❓

Geçen yıl muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL olarak uygulanıyordu. Yeni yılda trafik cezalarına da yüzde 123 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, 2023 yılında muayenesiz araç cezası 951 TL olarak uygulanacak.

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