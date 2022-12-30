2023 MTV ödemesi zammı belli oldu! Yeni MTV fiyatları ve vergi hesaplama tablosu

Tam Boyutta Gör Yeni yıl zamları da beraberinde getirdi. Öyle ki bugün Resim Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte 2023'te Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelecek zam oranları da netleşti. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüzde 123 olarak açıklandı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak 2023 MTV zammını yüzde 61,5'e çekti.

Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2023 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2023 MTV ücretleri:

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

2023 MTV fiyatları hesaplama tablosu 🚗 Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL) 1300 cm³ ve aşağısı 114.000’i aşmayanlar 2.120 1.479 826 623 219 1300 cm³ ve aşağısı 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 2.330 1.626 907 687 242 1300 cm³ ve aşağısı 199.700’ü aşanlar 2.545 1.773 993 750 261 1301 - 1600 cm³ e kadar 114.000’i aşmayanlar 3.693 2.769 1.606 1.135 436 1301 - 1600 cm³ e kadar 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 4.064 3.047 1.768 1.245 476 1301 - 1600 cm³ e kadar 199.700’ü aşanlar 4.434 3.323 1.925 1.359 520 1601 - 1800 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 7.178 5.613 3.299 2.013 780 1601 - 1800 cm³ e kadar 285.800'ü aşanlar 7.834 6.120 3.604 2.199 851 1801 - 2000 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 11.309 8.709 5.119 3.047 1.198 1801 - 2000 cm³ e kadar 285.800’ü aşanlar 12.340 9.505 5.584 3.323 1.308 2001 - 2500 cm³ e kadar 356.900’ü aşmayanlar 16.967 12.317 7.695 4.596 1.818 2001 - 2500 cm³ e kadar 356.900’ü aşanlar 18.511 13.436 8.393 5.016 1.983 2501 - 3000 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 23.656 20.583 12.857 6.915 2.535 2501 - 3000 cm³ e kadar 714.300’ü aşanlar 25.810 22.451 14.027 7.545 2.766 3001 - 3500 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 36.030 32.421 19.528 9.748 3.570 3501 - 4000 cm³ e kadar 1.143.400’ü aşmayanlar 56.650 48.919 28.808 12.857 5.119 3501 - 4000 cm³ e kadar 1.143.400’ü aşanlar 61.806 53.364 31.432 14.027 5.584 4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşmayanlar 92.725 69.530 41.179 18.507 7.178 4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşanlar 101.152 75.853 44.924 20.189 7.834

ÖTV muafiyetli araç alımında 2023 için üst limit açıklandı 3 sa. önce eklendi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

2023 MTV ücretleri Tablo 2 💸 Motor Silindir Hacmi 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL) 1300 cm³ ve aşağısı 2.120 1.479 826 623 219 1301-1600 cm³ e kadar 3.693 2.769 1.606 1.135 436 1601-1800 cm³ e kadar 6.527 5.098 3.003 1.828 707 1801-2000 cm³ e kadar 10.284 7.918 4.654 2.769 1.091 2001-2500 cm³ e kadar 15.423 11.196 6.996 4.178 1.652 2501-3000 cm³ e kadar 21.508 18.709 11.687 6.283 2.306 3001-3500 cm³ e kadar 32.755 29.473 17.752 8.859 3.249 3501-4000 cm³ e kadar 51.503 44.472 26.190 11.687 4.654 4001 cm³ ve yukarısı 84.294 63.211 37.435 16.821 6.527

Tam Boyutta Gör

2023 Motosiklet MTV fiyatları 🏍 Motor 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL) 100 - 250 cm3’e kadar 395 295 218 134 51 251 - 650 cm3’e kadar 817 618 395 218 134 651 - 1200 cm3’e kadar 2.109 1.253 618 395 218 1201 cm3 ve yukarısı 5.116 3.380 2.109 1.674 817

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2023 MTV fiyatları ne kadar? Güncel MTV hesaplama tablosu