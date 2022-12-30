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    2023 MTV ödemesi zammı belli oldu! Yeni MTV fiyatları ve vergi hesaplama tablosu

    2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri belli oldu. Peki vatandaşlar 2023'te ne kadar TL MTV zammı ödemesi yapacak? İşte motor silindir hacmine göre araç MTV vergisi fiyatı hesaplama tablosu:
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    2023 mtv fiyatları Tam Boyutta Gör
    Yeni yıl zamları da beraberinde getirdi. Öyle ki bugün Resim Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte 2023'te Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelecek zam oranları da netleşti. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüzde 123 olarak açıklandı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak 2023 MTV zammını yüzde 61,5'e çekti.

    Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2023 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2023 MTV ücretleri:

    1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

    2023 MTV fiyatları hesaplama tablosu 🚗
    Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL)
    1300 cm³ ve aşağısı 114.000’i aşmayanlar 2.120 1.479 826 623 219
    1300 cm³ ve aşağısı 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 2.330 1.626 907 687 242
    1300 cm³ ve aşağısı 199.700’ü aşanlar 2.545 1.773 993 750 261
    1301 - 1600 cm³ e kadar 114.000’i aşmayanlar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
    1301 - 1600 cm³ e kadar 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 4.064 3.047 1.768 1.245 476
    1301 - 1600 cm³ e kadar 199.700’ü aşanlar 4.434 3.323 1.925 1.359 520
    1601 - 1800 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 7.178 5.613 3.299 2.013 780
    1601 - 1800 cm³ e kadar 285.800'ü aşanlar 7.834 6.120 3.604 2.199 851
    1801 - 2000 cm³ e kadar 285.800’ü aşmayanlar 11.309 8.709 5.119 3.047 1.198
    1801 - 2000 cm³ e kadar 285.800’ü aşanlar 12.340 9.505 5.584 3.323 1.308
    2001 - 2500 cm³ e kadar 356.900’ü aşmayanlar 16.967 12.317 7.695 4.596 1.818
     2001 - 2500 cm³ e kadar 356.900’ü aşanlar 18.511 13.436 8.393 5.016 1.983
    2501 - 3000 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 23.656 20.583 12.857 6.915 2.535
    2501 - 3000 cm³ e kadar 714.300’ü aşanlar 25.810 22.451 14.027 7.545 2.766
    3001 - 3500 cm³ e kadar 714.300’ü aşmayanlar 36.030 32.421 19.528 9.748 3.570
    3501 - 4000 cm³ e kadar 1.143.400’ü aşmayanlar 56.650 48.919 28.808 12.857 5.119
    3501 - 4000 cm³ e kadar 1.143.400’ü aşanlar 61.806 53.364 31.432 14.027 5.584
    4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşmayanlar 92.725 69.530 41.179 18.507 7.178
    4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşanlar 101.152 75.853 44.924 20.189 7.834

    31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

    2023 MTV ücretleri Tablo 2 💸
    Motor Silindir Hacmi 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL)
    1300 cm³ ve aşağısı 2.120 1.479 826 623 219
    1301-1600 cm³ e kadar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
    1601-1800 cm³ e kadar 6.527 5.098 3.003 1.828 707
    1801-2000 cm³ e kadar 10.284 7.918 4.654 2.769 1.091
    2001-2500 cm³ e kadar 15.423 11.196 6.996 4.178 1.652
    2501-3000 cm³ e kadar 21.508 18.709 11.687 6.283 2.306
    3001-3500 cm³ e kadar 32.755 29.473 17.752 8.859 3.249
    3501-4000 cm³ e kadar 51.503 44.472 26.190 11.687 4.654
    4001 cm³ ve yukarısı 84.294 63.211 37.435 16.821 6.527

    2023 motosiklet mtv fiyatları Tam Boyutta Gör

    2023 Motosiklet MTV fiyatları 🏍
    Motor 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 ve üzeri (TL)
     100 - 250 cm3’e kadar 395 295 218 134 51
    251 - 650 cm3’e kadar 817 618 395 218 134
    651 - 1200  cm3’e kadar 2.109 1.253 618 395 218
    1201 cm3 ve yukarısı 5.116 3.380 2.109 1.674 817
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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