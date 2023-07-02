Tuz tanesi büyüklüğündeki çanta 63.750 dolara satıldı

Genişliği 657 mikron olan mikroskobik boyutlardaki bir el çantası internet üzerinden yapılan bir açık artırmada 63.750 dolara satıldı. Brooklyn merkezli sanat kolektifi MSCHF tarafından oluşturulan floresan sarımsı yeşil çanta, popüler bir Louis Vuitton tasarımını temel alıyor.
Gelişmiş 3D baskı teknolojisi (iki fotonlu polimerizasyon) kullanılarak üretilen aksesuar iğne deliğinden geçebilecek kadar minik ve bir deniz tuzu tanesinden bile daha küçük. Joopiter adlı online müzayede evi tarafından tarafından gerçekleştirilen satış, bu minyatür aksesuarın oldukça yüksek bir fiyata gitmesi nedeniyle büyük ilgi gördü.
Louis Vuitton'dan müsade alınmadı
Çantada Louis Vuitton'un amblemi yer alsa da, ekip logosunu veya tasarımını kullanmak için lüks markadan herhangi bir izin almamış. Mikroskobik el çantası, moda endüstrisinin küçük çanta takıntısına hicivli bir bakış ve pratik eşyaların gerçek marka sembollerine dönüşümünü sorgulayan bir yorum niteliği taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D