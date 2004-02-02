TV çıkışlı/Kameralı cep telefonu: Philips 855

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2004 ortalarına doğru Philips TV çıkışına sahip entegre kameralı 855 adında yeni bir cep telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Philips 855 üzerinde yer alan TV çıkışı ile çektiğiniz resimleri telefonu TV'ye bağlayarak slayt gösterisi biçiminde izleyebiliyorsunuz. Bağlantı için telefonla özel bir kablo geliyor.
180 derece açılabilen deniz kabuğu tasarımı ve 91gr. ağırlığa sahip telefonun üzerindeki dijital kamera 640x480 (300K) çözünürlüğe sahip.
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