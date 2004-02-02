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TV çıkışlı/Kameralı cep telefonu: Philips 855

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
2,5b
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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2004 ortalarına doğru Philips TV çıkışına sahip entegre kameralı 855 adında yeni bir cep telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Philips 855 üzerinde yer alan TV çıkışı ile çektiğiniz resimleri telefonu TV'ye bağlayarak slayt gösterisi biçiminde izleyebiliyorsunuz. Bağlantı için telefonla özel bir kablo geliyor.

180 derece açılabilen deniz kabuğu tasarımı ve 91gr. ağırlığa sahip telefonun üzerindeki dijital kamera 640x480 (300K) çözünürlüğe sahip.

  • 180 derece açılabilen kapak
  • GSM 900/1800/1900
  • Ağırlık: 91 gram
  • Standby: maks. 400 saat
  • Konuşma Zamanı: maks. 240 dk
  • GPRS Class 10 ( 4dl & 2ul )
  • MMS
  • İç Ekran: 65.000 renk TFT, 128 x 160 piksel
  • Dış Ekran: 4096 STN
  • Entegre Kamera: 1.3 Megapiksel, 640 x 480 piksel VGA
  • Java: MIDP 2.0
  • Bellek: 9 MB

    • Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    katliyam 15 yıl
    güzele benziyo amme kamerası biraz solgun oluyor
    ayrıca ne kadar bu telefon
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