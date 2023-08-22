TV+ ve Exxen iş birliği yaptı: TV+'ta Şampiyonlar Ligi maçları yayınlanacak!

- Her hafta dört Şampiyonlar Ligi maçı yayınlanacak
- Exxen TV’de yayınlanacak ilk maçlar belli oldu
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Her hafta dört Şampiyonlar Ligi maçı yayınlanacak
Exxen TV kanalında Avrupa maçları ve Exxen’in dizileri yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında her hafta 4 maç canlıı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise seçili karşılaşmalar Exxen TV kanalında canlı yayınla futbolseverler ile buluşacak.
Yapılan iş birliği, futbol karşılaşmalarının yanı sıra Exxen’in orijinal yapımlarını da kapsıyor. ‘Gibi’, ‘Olağan Şüpheliler’, ‘Hükümsüz’, ‘Sadece Arkadaşız’, ‘İlginç Bazı Olaylar’ ve daha birçok sevilen dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak.
Exxen TV’de yayınlanacak ilk maçlar belli oldu
22 Ağustos Salı günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers-PSV Eindhoven maçı ve 23 Ağustos Çarşamba günü Braga-Panathinaikos maçı Exxen TV ile TV+’ta canlı yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.