TV+ ve Exxen iş birliği yaptı: TV+'ta Şampiyonlar Ligi maçları yayınlanacak!

Tam Boyutta Gör Turkcell’in dijital içerik ve canlı TV platformu TV+ ile Exxen iş birliği yaptı. TV+ platformuna Exxen TV adında bir kanal eklendi. Premium TV+ aboneleri, Exxen TV kanalını ek ücret ödemeden izleyebilecek.

Her hafta dört Şampiyonlar Ligi maçı yayınlanacak

Exxen TV kanalında Avrupa maçları ve Exxen’in dizileri yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında her hafta 4 maç canlıı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise seçili karşılaşmalar Exxen TV kanalında canlı yayınla futbolseverler ile buluşacak.

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Yapılan iş birliği, futbol karşılaşmalarının yanı sıra Exxen’in orijinal yapımlarını da kapsıyor. ‘Gibi’, ‘Olağan Şüpheliler’, ‘Hükümsüz’, ‘Sadece Arkadaşız’, ‘İlginç Bazı Olaylar’ ve daha birçok sevilen dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak.

Exxen TV’de yayınlanacak ilk maçlar belli oldu

22 Ağustos Salı günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers-PSV Eindhoven maçı ve 23 Ağustos Çarşamba günü Braga-Panathinaikos maçı Exxen TV ile TV+’ta canlı yayınlanacak.

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TV+ ve Exxen iş birliği yaptı: Şampiyonlar Ligi yayınlanacak