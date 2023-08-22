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    Anlık Bildirim

    TV+ ve Exxen iş birliği yaptı: TV+'ta Şampiyonlar Ligi maçları yayınlanacak!

    Turkcell TV+ platformu ile Exxen iş birliği yaptı. TV+'a eklenen Exxen TV kanalında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları yayınlanacak.        
    TV+ ve Exxen iş birliği yaptı: Şampiyonlar Ligi yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in dijital içerik ve canlı TV platformu TV+ ile Exxen iş birliği yaptı. TV+ platformuna Exxen TV adında bir kanal eklendi. Premium TV+ aboneleri, Exxen TV kanalını ek ücret ödemeden izleyebilecek.

    Her hafta dört Şampiyonlar Ligi maçı yayınlanacak

    Exxen TV kanalında Avrupa maçları ve Exxen’in dizileri yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında her hafta 4 maç canlıı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise seçili karşılaşmalar Exxen TV kanalında canlı yayınla futbolseverler ile buluşacak.

    Yapılan iş birliği, futbol karşılaşmalarının yanı sıra Exxen’in orijinal yapımlarını da kapsıyor. ‘Gibi’, ‘Olağan Şüpheliler’, ‘Hükümsüz’, ‘Sadece Arkadaşız’, ‘İlginç Bazı Olaylar’ ve daha birçok sevilen dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak.

    Exxen TV’de yayınlanacak ilk maçlar belli oldu

    22 Ağustos Salı günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers-PSV Eindhoven maçı ve 23 Ağustos Çarşamba günü Braga-Panathinaikos maçı Exxen TV ile TV+’ta canlı yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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