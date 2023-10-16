Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitch’e “story” özelliği geliyor

    Dünyanın en büyük elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch, hikâye özelliğini yakın zamanda kullanıcılarının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

    Twitch’e “story” özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch, hikâye özelliğini yakın zamanda kullanıcılarının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

    Bu getirilecek özellik ile hedef o anda yayın açık olmasa bile platformda aktif olabilmeyi sağlamak. Aynı zamanda yayıncıların yeni güncellemelerini paylaşması ve hızlı içerikler sağlanması hedefleniyor.

    Twitch’in Kıdemli Ürün Yöneticisi Eduardo Fenili, “Yeni gelecek bu özelliğimizle birlikte canlı yayında olmasanız bile takipçileriniz ile bağlantıda kalabileceksiniz. Hikâyeler güncellemesini diğer yerlerde görmüşsünüzdür. Hikâyeleri Twitch uygulamasının bir parçası yaparak, 24 değil 48 saat sonra kaldırılacak kısa gönderileri doğrudan Twitch üzerinden takipçilerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Twitch’te sadık bir takipçi kitlesi oluşturdunuz ve takipçileriniz sizi diğer platformlarda da takip ediyorlar. Takipçilerle olan bu iletişimi birden fazla uygulama üzerinden kurmak oldukça zor. İşte bu yüzden “Twitch Hikâyeleri” bu açıdan çok büyük önem arz ediyor. Telefon ve tabletlerinizi kullanarak her gün Twitch takipçileriniz için uygulama değiştirmenize gerek kalmadan, hızlıca içerikler oluşturmanızı ve paylaşmanızı mümkün hale getirmek istedik.” dedi.

    Fenili, “Bugünden geçerli olmak üzere, uygulamalarını güncelleyen tüm Twitch kullanıcıları yeni Hikâyeler güncellemesini ana sayfalarının üst kısmında görecekler.” diyerek son güncellemesi hakkında bilgi verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ip tv cihaz önerisi floyd ne demek bu klasörde android erişim kısıtlaması var siyah bim klima karşılaştırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız