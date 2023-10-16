Twitch’e “story” özelliği geliyor

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Dünyanın en büyük elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch, hikâye özelliğini yakın zamanda kullanıcılarının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Bu getirilecek özellik ile hedef o anda yayın açık olmasa bile platformda aktif olabilmeyi sağlamak. Aynı zamanda yayıncıların yeni güncellemelerini paylaşması ve hızlı içerikler sağlanması hedefleniyor.

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Twitch’in Kıdemli Ürün Yöneticisi Eduardo Fenili, “Yeni gelecek bu özelliğimizle birlikte canlı yayında olmasanız bile takipçileriniz ile bağlantıda kalabileceksiniz. Hikâyeler güncellemesini diğer yerlerde görmüşsünüzdür. Hikâyeleri Twitch uygulamasının bir parçası yaparak, 24 değil 48 saat sonra kaldırılacak kısa gönderileri doğrudan Twitch üzerinden takipçilerinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Twitch’te sadık bir takipçi kitlesi oluşturdunuz ve takipçileriniz sizi diğer platformlarda da takip ediyorlar. Takipçilerle olan bu iletişimi birden fazla uygulama üzerinden kurmak oldukça zor. İşte bu yüzden “Twitch Hikâyeleri” bu açıdan çok büyük önem arz ediyor. Telefon ve tabletlerinizi kullanarak her gün Twitch takipçileriniz için uygulama değiştirmenize gerek kalmadan, hızlıca içerikler oluşturmanızı ve paylaşmanızı mümkün hale getirmek istedik.” dedi.

Fenili, “Bugünden geçerli olmak üzere, uygulamalarını güncelleyen tüm Twitch kullanıcıları yeni Hikâyeler güncellemesini ana sayfalarının üst kısmında görecekler.” diyerek son güncellemesi hakkında bilgi verdi.

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