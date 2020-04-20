Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor

    Facebook'un mobil ve PC oyunlarını yayın yapmaya imkan sağlayan platformu Facebook Gaming, webte aktif olsa da mobil alanda pasif kalıyordu. Platformun mobil uygulaması ise bugün yayına çıkacak.
    32 dk.
    107
    37
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Facebook’un oyuncular arenasını fethetmek için yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Firmanın bu alandaki son atılımı, Twitch ve YouTube ile birebir rakip olacak platformu Facebook Gaming oldu. Platform, web üzerinde bir süredir açık durumda olsa da mobil uygulamalar açıklanana göre bugün, yani 20 Nisan’da kullanıma sunulacak.

    Mobil uygulamada ana özellik yayınları takip etmek olacak olsa da yayın yapma imkanı da sunulacak. Go Live özelliği, kullanıcıların mobil cihazlarının ekranını Facebook üzerinden yayınlamalarına imkan sağlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip

    Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Facebook, bu uygulamalarda hiçbir reklam bulundurmayacak ve gelir elde etmek için tıpkı Twitch gibi yıldızlardan faydalanacak. Twitch için aynı durum bitler adıyla kullanılıyor ve izleyiciler, oyunculara sevgilerini göstermek için bunları parayla satın alıp yayınlarda kullanabiliyor.

    İlk olarak Android sürümü kullanıma sunulacak uygulamanın bir süre sonra iOS için olan sürümü de sunulacak. Bu sürümün gecikmesinin sebebi olarak Apple’ın derinlemesine analiz süreci işaret edildi ve Apple cihazlarında yayın özelliğinin nasıl çalışacağı hâlâ belli değil. App Store kuralları, üçüncü parti uygulamaların ekran görüntüsünü alarak yayınlamasına engel oluyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor"

    Canlı yayın alanında YouTube ve Twitch’e rakip olmak, pastadan bir pay da kendine almak isteyen Facebook, web üzerinde platformunu kullanıma sunmuş olsa da hem yayıncı hem izleyici kazanmak adına günümüzdeki en yaygın internete erişim aracı olan akıllı telefonlara ulaşmak zorundaydı. Uygulama, belirtildiği üzere bugün içerisinde Google Play’den kullanıma sunulacak. iOS versiyonun ise ne zaman geleceği henüz belli değil.

    Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor Sonraki İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor 10 sa. GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır 10 sa. Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak 11 sa. Volkswagen, 2019 yılında dünya çapında en çok satan modelini açıkladı 11 sa. Dünya'nın Atmosferi düşünülenden çok daha tozlu! 12 sa. Kalp ve akciğer seslerini monitörize eden küçük sensör geliştirildi 12 sa. Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak 13 sa. Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir 13 sa. Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 14 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar 14 sa. Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek 15 sa. Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı! 15 sa. Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu 16 sa. Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor 17 sa. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 17 sa. LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 19 sa. Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü 19 sa. OPPO A12 tanıtıldı 20 sa. OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 21 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı
    DonanımHaber
    Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dola...
    DonanımHaber
    Hitman GO, iOS ve Android’de kısa süreliğine ücretsiz
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ankastraden eve kablo
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim