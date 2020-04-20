Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor

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Facebook’un oyuncular arenasını fethetmek için yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Firmanın bu alandaki son atılımı, Twitch ve YouTube ile birebir rakip olacak platformu Facebook Gaming oldu. Platform, web üzerinde bir süredir açık durumda olsa da mobil uygulamalar açıklanana göre bugün, yani 20 Nisan’da kullanıma sunulacak.

Mobil uygulamada ana özellik yayınları takip etmek olacak olsa da yayın yapma imkanı da sunulacak. Go Live özelliği, kullanıcıların mobil cihazlarının ekranını Facebook üzerinden yayınlamalarına imkan sağlayacak.

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Facebook, bu uygulamalarda hiçbir reklam bulundurmayacak ve gelir elde etmek için tıpkı Twitch gibi yıldızlardan faydalanacak. Twitch için aynı durum bitler adıyla kullanılıyor ve izleyiciler, oyunculara sevgilerini göstermek için bunları parayla satın alıp yayınlarda kullanabiliyor.

İlk olarak Android sürümü kullanıma sunulacak uygulamanın bir süre sonra iOS için olan sürümü de sunulacak. Bu sürümün gecikmesinin sebebi olarak Apple’ın derinlemesine analiz süreci işaret edildi ve Apple cihazlarında yayın özelliğinin nasıl çalışacağı hâlâ belli değil. App Store kuralları, üçüncü parti uygulamaların ekran görüntüsünü alarak yayınlamasına engel oluyor.

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Canlı yayın alanında YouTube ve Twitch’e rakip olmak, pastadan bir pay da kendine almak isteyen Facebook, web üzerinde platformunu kullanıma sunmuş olsa da hem yayıncı hem izleyici kazanmak adına günümüzdeki en yaygın internete erişim aracı olan akıllı telefonlara ulaşmak zorundaydı. Uygulama, belirtildiği üzere bugün içerisinde Google Play’den kullanıma sunulacak. iOS versiyonun ise ne zaman geleceği henüz belli değil.

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