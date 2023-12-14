Twitch cinsel içerik politikasını gevşetiyor

Tam Boyutta Gör Popüler canlı yayın platformu Twitch, kısa bir süre önce cinsel içerik politikasında bir güncellemeye gitti. Platform, ilgili cinsel içerik politikalarını basitleştirirken aynı zamanda gevşetme kararı aldı. Değişikliğin bir parçası olarak, yayın platformu artık izleyicileri uyaracak bir etikete sahip olduğu sürece önceden yasaklı olan bazı içeriklere izin verecek.

Cinsel içerik politikası gevşetildi

Twitch, cinsel materyal içeren içeriğin denetlenmesiyle uzun süredir mücadele ediyordu ve geçmişte bu durumun düzensiz işlenmesi nedeniyle tepkilerle karşılaşmıştı. Platform artık, Twitch'in haziran ayında yayıncıların yayınlarında cinsel temalar, kumar, kabalık veya diğer olgun içerikler varsa kullanıcıları uyarması için başlattığı İçerik Sınıflandırma Etiketi (CCL) varsa kasıtlı olarak vurgulanan göğüslere, kalçalara veya pelvik bölgeye izin verecek.

Aynı şey çizilmiş, canlandırılmış veya şekillendirilmiş cinsiyete bakılmaksızın tamamen açıkta duran kadın göğüsleri ve/veya cinsel organları veya kalçaları ile kadın göğüsleri ve/veya kalçaları üzerine vücut yazıları için de geçerli. Twitch ayrıca, bu etikete sahip olmaları halinde striptiz gibi erotik danslar içeren yayınlara karşı işlem yapmayacak. Buna karşılık, Twitch artık twerking, sürtünme ve direk dansı içeren yayınlar için etiket şartını da kaldırıyor.

Ana sayfa da görünmeyecekler

Twitch'in baş müşteri güven sorumlusu Angela Hession, eski içerik politikasının “endüstri standartlarıyla uyumlu olmadığını ve kadın yayıncıların orantısız bir şekilde cezalandırılmasına neden olduğunu” söylüyor.

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Twitch cinsel içerikle ilgili bazı kısıtlamaları gevşetiyor olsa da, seks oyunlarına, cinsel şiddete veya pornoya kapı açmıyor. Twitch bunların "tamamen yasak" olduğunun altını çiziyor. Kullanıcılar ana sayfada yetişkinlere yönelik yayınları da göremeyecek. Uyuşturucu, alkol veya aşırı tütün kullanımı; şiddet ve grafik tasvirler; kumar ve/veya cinsel temalar içeren etiketlere sahip hiçbir canlı yayın Twitch'in ana sayfasında öneri olarak görünmeyecek. Twitch’in yaptığı bu politika güncellemesi karışık tepkiler alıyor ancak platformun bu tür içerikleri öne çıkarmadığını, kullanıcıların ne izleyeceklerine kendilerinin karar verdiklerini ve algoritmanın doğru yöne yönlendirilmesinin kullanıcıya bağlı olduğunu unutmamak gerek.

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Twitch cinsel içerik politikasını gevşetiyor