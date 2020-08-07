Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor

Twitter, kullanıcılarının devlet yetkililerinin ve hükümetlere bağlı medya kuruluşlarının resmi hesaplarını tanıyabilmelerini kolaylaştıracak yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık bu tarz kişi ve kurumların profillerinde mavi tik benzeri etiketler yer alacak ve etiketlerde hesap sahibini veya hesabın bağlı olduğu kuruluşu tanıtan açıklamalar bulunacak.

Hükümetlere bağlı olduklarını veya resmi kurum ve kuruluşların sözcüsü olduklarını iddia eden binlerce internet kullanıcısı her yıl dünya çapında sayısız yalan haberin yayılmasına sebep oluyorlar. Halkın asılsız haberlerle vakit kaybetmemesi, güvenilir kaynakları tanıyabilmesi için yeni etiketler oldukça faydalı.

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Twitter'ın konuyla ilgili açıklamasına göre profiline etiket eklenecek hesaplar arasında dışişleri bakanlarının, büyükelçilerin, kanaat önderlerinin, liderlerin, hükümet yetkililerinin, hükümetlere bağlı medya kuruluşlarının hesapları yer alıyor. Etiketler hem hesapların profillerinde ve hem de attıkları tweetlerde yer alacak.

İlk etapta yeni etiketler yalnızca ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa'da kullanıma açılacak ve ilerleyen süreçte çok daha fazla ülkeye dağıtılacak.



https://www.engadget.com/twitter-labels-state-media-and-government-accounts-173350020.html

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