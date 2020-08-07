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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor

    Twitter, devlet yetkililerinin ve hükümet destekli kuruluşların resmi hesaplarının tanınabilmesi için mavi tik benzeri yeni etiketlerini beş farklı ülkede kullanıma açtı.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor

    Twitter, kullanıcılarının devlet yetkililerinin ve hükümetlere bağlı medya kuruluşlarının resmi hesaplarını tanıyabilmelerini kolaylaştıracak yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık bu tarz kişi ve kurumların profillerinde mavi tik benzeri etiketler yer alacak ve etiketlerde hesap sahibini veya hesabın bağlı olduğu kuruluşu tanıtan açıklamalar bulunacak. 

    Hükümetlere bağlı olduklarını veya resmi kurum ve kuruluşların sözcüsü olduklarını iddia eden binlerce internet kullanıcısı her yıl dünya çapında sayısız yalan haberin yayılmasına sebep oluyorlar. Halkın asılsız haberlerle vakit kaybetmemesi, güvenilir kaynakları tanıyabilmesi için yeni etiketler oldukça faydalı.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak"

    Twitter'ın konuyla ilgili açıklamasına göre profiline etiket eklenecek hesaplar arasında dışişleri bakanlarının, büyükelçilerin, kanaat önderlerinin, liderlerin, hükümet yetkililerinin, hükümetlere bağlı medya kuruluşlarının hesapları yer alıyor. Etiketler hem hesapların profillerinde ve hem de attıkları tweetlerde yer alacak.

    İlk etapta yeni etiketler yalnızca ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa'da kullanıma açılacak ve ilerleyen süreçte çok daha fazla ülkeye dağıtılacak. 
     



    https://www.engadget.com/twitter-labels-state-media-and-government-accounts-173350020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Ak troller bunu beğenmedi.
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    teksastommiks 2 hf.
    tühh aktrollerin ekmeğine kan doğrandı
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 hf. (düzenlendi) tunc4y
    Trolle troll demenin ne sakıncası var. Adamlar milletle kafa bulmak için üstüne para kazanıyor. Aile terbiyesine nasıl bağladınız onu hiç anlayamadım. 2 kuruş için vatanını satacak adamları lütfen sevgi pıtırcığı gibi göstermeyiniz. (Söylediğim siyaset üzerinden trollüğünü yapıp para alanlar için geçerli)
    Trolle troll demenin ne sakıncası var. Adamlar milletle kafa bulmak için üstüne para kazanıyor. Aile terbiyesine nasıl bağladınız onu hiç anlayamadım. 2 kuruş...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf.
    Türkiye de nasıl işleyecek bilmiyorum zira bizde havuz medyanın resmi haber kuruluşları yalan haber kaynağının ta kendisi.

    Bu siyasi partilerle ilişkili olan, gizli algı işi yürüten kişilerin fişlenmesi gerek, milletin karşısına çıkıyorsa böyle çıksınlar istemiyorsa da kullanmayacak yok öyle bıktık bu köpeklerden.
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    Önder (önder ) 1 hf.
    Twitter artık kullanımı düşmeye başlayan bir platform . Bizde web sitelerimizden kaldırmaya başladık. Firmamızda artık kullanmıyoruz. Karel Santral Servisi
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    mementopolis (ULU BEY) 2 hf.
    Konudan sapiyorum ama, hic bir teknoloji sitesi neden ama neden Sony'nin yaptigi kapali lanmanda tanitigi "SONY WH-1000XM4" yeni kulakligi ile ilgili tek bir haber yok teknoloji sitelerinde.
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    teksastommiks 2 hf.
    tühh aktrollerin ekmeğine kan doğrandı
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    tunc4y (Tuncay ak) 2 hf. teksastommiks
    niye sürekli birileri lakap takma gereği hissediyorsunuz ?Aile terbiyesi almayıp terbiyesizliğinizi burada göstermenin amacı ne ? Siz istediğiniz partili olabiliyorsunuz da millete gelince neden sürekli "koyun", aktroll"...!!!

    Ülkenin eğitim düzeltme noktaso kesinlikle siz ve sizin gibilerle başlamalı.

    Daha karşı tarafın takımına, partisine , düşüncesine katlanamıyorsunuz.. Allah akıl ihsan eylesin.
    4 Yanıt Yanıtla +6
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Ak troller bunu beğenmedi.
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