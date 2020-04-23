Twitter, “Alıntı Retweetleri” gösteren yeni özelliğin üzerinde çalışıyor

Twitter, bugün yaptığı güncellemeyle kullanıcıların tweetlerine gelen alıntı retweetleri görmelerini sağlayan bir özellik getirdi. Güncelleme, Twitter ürün sorumlusu Kayvon Beykpour tarafından da atılan bir tweet ile onaylandı.

Tweetinde özelliği test olarak sınırlı sayıda kullanıcıya sunduklarını belirten yetkili, geri dönüşler almaya açık olduklarını da belirtti.

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Şimdiye kadar kullanıcılar, kendi tweetleri hakkında başkalarının yorumlarıyla attığı retweetleri görmek istediklerinde @QuotedReplies hesabını etiketliyorlardı. Bu hesap, kullanıcılara tüm retweetleri gösteren bir arama sayfası linki sunuyordu. Twitter özelliği resmi olarak herkese sunduğunda bu hizmet de geçerliliğini yitirecek.

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