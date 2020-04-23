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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, “Alıntı Retweetleri” gösteren yeni özelliğin üzerinde çalışıyor

    Twitter'ın en yeni özelliği, yorumlayarak atılan retweetleri, tweetin asıl sahibine göstermek oldu. Bu iş için şimdiye kadar bot bir hesap kullanılıyordu. Özelliğin ne zaman sunulacağı belirsiz.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, bugün yaptığı güncellemeyle kullanıcıların tweetlerine gelen alıntı retweetleri görmelerini sağlayan bir özellik getirdi. Güncelleme, Twitter ürün sorumlusu Kayvon Beykpour tarafından da atılan bir tweet ile onaylandı.

    Tweetinde özelliği test olarak sınırlı sayıda kullanıcıya sunduklarını belirten yetkili, geri dönüşler almaya açık olduklarını da belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı"

    Şimdiye kadar kullanıcılar, kendi tweetleri hakkında başkalarının yorumlarıyla attığı retweetleri görmek istediklerinde @QuotedReplies hesabını etiketliyorlardı. Bu hesap, kullanıcılara tüm retweetleri gösteren bir arama sayfası linki sunuyordu. Twitter özelliği resmi olarak herkese sunduğunda bu hizmet de geçerliliğini yitirecek.



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