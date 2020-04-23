Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Motorola firmasının altında faaliyet gösterirken Lenovo firmasına satılan Motorola akıllı telefon bölümü uzun bir süredir amiral gemisi sınıfından uzak duruyordu. Daha çok alt seviyede mücadele etmeyi tercih eden marka nihayet bir amiral gemisi duyurdu.

Motorola Edge+ özellikleri ve fiyatı

Motorola Edge+ amiral gemisi modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük yer alıyor. Delikli çentik tasarımı ve kavisli ekran çerçevesiz görünüme katkı sağlıyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahip ve HDR10+ destekli. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

İlginizi Çekebilir

Ekran kalemli Moto G Stylus ve Moto G Power tanıtıldı

Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan cihazda 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj, kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj özelliklerine sahip.

Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör 4x daha fazla kapsama alanına sahip ve Macro Vision teknolojisi ile de nesnelere 5 kata kadar yaklaşabiliyor. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör yanında videolarda dengeleme imkanı da mevcut. Ön kamera 24MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör

İki adet büyük hoparlör önceki Motorola telefonlarından yüzde 60 daha fazla ses seviyesi sunuyor. Sistem sesi optimize ederek farklı senaryolarda en berrak ve doygun kaliteyi elde etmeye çalışıyor. Motorola Edge+ modeli 1000$ fiyat etiketine sahip.

Motorola Edge özellikleri

Motorola Edge biraz daha alt seviyeye inen bir telefon konumunda. Ekran detayları ağabeyi ile aynı ancak yonga seti tarafında Snapdragon 765G mevcut. 5G modem ise biraz daha kırpılmış Snapdragon X52.

4GB/6GB RAM bellek seçenekleri ve 128GB depolama yanında ana sensörün de 64MP çözünürlüğe indirildiğini belirtelim. Batarya ise 4500mAh kapasiteli ve kablosuz şarjdan fedakarlık yapılmış. Motorola Edge için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://9to5google.com/2020/04/22/motorola-edge-official-specs-price/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.