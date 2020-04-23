Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı

    Motorola’nın uzun bir aradan sonra geliştirdiği ilk amiral gemisi Motorola Edge+ piyasaya çıkıyor. Yanında daha düşük donanımlı Motorola Edge akıllı telefonu da yer alıyor.
    Beğen
    1 sa.
    296
    37
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Motorola firmasının altında faaliyet gösterirken Lenovo firmasına satılan Motorola akıllı telefon bölümü uzun bir süredir amiral gemisi sınıfından uzak duruyordu. Daha çok alt seviyede mücadele etmeyi tercih eden marka nihayet bir amiral gemisi duyurdu.

    Motorola Edge+ özellikleri ve fiyatı

    Motorola Edge+ amiral gemisi modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük yer alıyor. Delikli çentik tasarımı ve kavisli ekran çerçevesiz görünüme katkı sağlıyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahip ve HDR10+ destekli. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Ekran kalemli Moto G Stylus ve Moto G Power tanıtıldı

    Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan cihazda 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj, kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj özelliklerine sahip.

    Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör 4x daha fazla kapsama alanına sahip ve Macro Vision teknolojisi ile de nesnelere 5 kata kadar yaklaşabiliyor. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör yanında videolarda dengeleme imkanı da mevcut. Ön kamera 24MP çözünürlüğünde.

    Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    İki adet büyük hoparlör önceki Motorola telefonlarından yüzde 60 daha fazla ses seviyesi sunuyor. Sistem sesi optimize ederek farklı senaryolarda en berrak ve doygun kaliteyi elde etmeye çalışıyor. Motorola Edge+ modeli 1000$ fiyat etiketine sahip.

    Motorola Edge özellikleri

    Motorola Edge biraz daha alt seviyeye inen bir telefon konumunda. Ekran detayları ağabeyi ile aynı ancak yonga seti tarafında Snapdragon 765G mevcut. 5G modem ise biraz daha kırpılmış Snapdragon X52.

    4GB/6GB RAM bellek seçenekleri ve 128GB depolama yanında ana sensörün de 64MP çözünürlüğe indirildiğini belirtelim. Batarya ise 4500mAh kapasiteli ve kablosuz şarjdan fedakarlık yapılmış. Motorola Edge için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://9to5google.com/2020/04/22/motorola-edge-official-specs-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 38 dk.
    1000$ bizim 2.5 maaşımız adamların 5/1 maaşı paramız degersiz ne olucak böyle
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dogangoxel (Göksel DOGAN) 53 dk.
    Guzel cihaz ama amiral gemisi modellerin fiyatlari bu sekilde cikiyor artik.1000 usd , yani bizim ulkemize gelse 10000-12000 tl civari bir tutara tekabul ediyor.Cok yuksek fiyatlar maalesef.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amiral gemisi Motorola Edge+ tanıtıldı Sonraki SpaceX, uzaya 60 yeni Starlink uydusu gönderdi: Minimum kapsama alanı için yeterli sayıya ulaşıldı! 10 sa. Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü 10 sa. İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı 11 sa. Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi 11 sa. Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi 12 sa. Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı 12 sa. Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor 12 sa. iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir 13 sa. Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak 13 sa. ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor 14 sa. Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı 14 sa. Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu 14 sa. Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı 15 sa. Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı 15 sa. Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı 16 sa. MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar 16 sa. WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte' 16 sa. Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor 17 sa. 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı 17 sa. Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    James Gunn'dan, Karantinada İzlenebilecek 54 Aksiyon Filmi Öne...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Netflixteki dizilerdeki eşcinsel sahnelerden artık gına geldi.
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim