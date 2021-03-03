Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek

Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler içeren tweetleri etiketlemeye başlayacak. Kuralı defalarca ihlal eden hesapları ise belirli bir süre kilitleyecek ya da kalıcı olarak askıya alacak.
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Tweetler 'yanıltıcı' olarak etiketlenecek
Twitter, 2019'un ilkbaharında COVID-19 ile ilgili platformunda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için tedbirlerini yayınladı. Şirket ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında aşılarla ilgili zararlı, yanıltıcı bilgileri kaldıracağını duyurdu ve o günden itibaren günümüze kadar 8.400'den fazla tweeti kaldırdı ve dünya çapında 11.5 milyon hesaba çeşitli kısıtlamalar getirdi.
Twitter, belirli bir tweetin COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgi veya sahte haberler içerdiğini tespit ederse, o tweette bir etiket gösterecek. Kullanıcılar, sosyal ağda “Bu tweet yanıltıcıdır. Sağlık yetkililerinin neden COVID-19 aşılarını çoğu insan için güvenli bulduklarını öğrenin.” yazısıyla etiketlenen tweetleri paylaşamayacak.
Hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir
Twitter, bu etiketleri insan ve otomatik inceleme sistemlerinin bir kombinasyonu aracılığıyla uyguladığını ve ilk olarak İngilizce içeriklerde kullanıma başladığını belirtiyor.
Blog gönderisinde: "Etiketler, politikamızı ihlal eden içerik belirlediklerinde ilk olarak ekip üyelerimiz tarafından uygulanacaktır . Bu değerlendirmeler, otomatik araçlarımızı daha fazla bilgilendirmek ve hizmet genelinde benzer içeriği tanımlama ve etiketleme konusunda proaktif kapasitemizi geliştirmek için kullanılacaktır. Amacımız, COVID-19 aşı yanlış bilgilendirme kurallarımızı ihlal eden içeriği ele almak için sonunda hem otomatik hem de insan incelemesini kullanmaktır." ifadelerine yer verildi.
Şirket, yanlış bilgi paylaşan hesaplara kademeli olarak ceza uygulayacak.
- İlk ihtarda 'hesap düzeyinde' hiçbir işlem yapılmayacak.
- İki ihtar ile hesap 12 saat süreyle kilitlenecek.
- Üç ihtar olduğunda hesap 12 saatliğine tekrar kilitlenecek.
- Dört ihtar olduğunda hesap yedi gün süreyle kilitlenecek.
- Beş veya daha fazla ihtar durumunda ise hesap kalıcı olarak askıya alınacak.
Kaynakça https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/updates-to-our-work-on-covid-19-vaccine-misinformation.html https://www.engadget.com/twitter-label-covid-vaccine-misinformation-205701629.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hiçbir şey hakkında bilgi yok sağdan soldan okuduklarına inanıyor gelip burada yok böyle yok şöyle
"Köy yoğurdu ile pekmezi karıştır. İçine biraz sirke, limon kat. Sonra onu palamut ağacının etrafında 3 tur attıktan sonra g... Sür."
Aşıların zararlı olduğu bir Prof. Dr. de söylese yine hesabına yaptırım uygulayacaklar mı ? Bilişim çağında despotizm bu olsa gerek..
Bu doğrultuda aşı konusunda süreç çoğunlukla uygulamada ortaya çıkan istatistiksel verilere dayalı olarak yönetilmekte.
Örneğin aşı milyonda bir öldürüyorsa fakat hastalık milyonda on öldürüyorsa, aşının faydalı olduğu sonucuna varılır. Burada karar merciilerinin üzerindeki sorumluluk ölümü engellenebilecek 9 kişinin sorumluluğudur ölenin değil.