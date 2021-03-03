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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek

    Twitter, platformda COVID-19 ile alakalı yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Şirket, aşılarla alakalı yanlış bilgi içeren tweetleri etiketleyecek ve hesaplara yaptırım uygulayacak.
    03 Mart 2021, 00:30 (5 gün)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek
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    Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler içeren tweetleri etiketlemeye başlayacak. Kuralı defalarca ihlal eden hesapları ise belirli bir süre kilitleyecek ya da kalıcı olarak askıya alacak.

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    Tweetler 'yanıltıcı' olarak etiketlenecek

    Twitter, 2019'un ilkbaharında COVID-19 ile ilgili platformunda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için tedbirlerini yayınladı. Şirket ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında aşılarla ilgili zararlı, yanıltıcı bilgileri kaldıracağını duyurdu ve o günden itibaren günümüze kadar 8.400'den fazla tweeti kaldırdı ve dünya çapında 11.5 milyon hesaba çeşitli kısıtlamalar getirdi.

    Twitter, belirli bir tweetin COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgi veya sahte haberler içerdiğini tespit ederse, o tweette bir etiket gösterecek. Kullanıcılar, sosyal ağda “Bu tweet yanıltıcıdır. Sağlık yetkililerinin neden COVID-19 aşılarını çoğu insan için güvenli bulduklarını öğrenin.” yazısıyla etiketlenen tweetleri paylaşamayacak.

    Hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir

    Twitter, bu etiketleri insan ve otomatik inceleme sistemlerinin bir kombinasyonu aracılığıyla uyguladığını ve ilk olarak İngilizce içeriklerde kullanıma başladığını belirtiyor.

    Blog gönderisinde: "Etiketler, politikamızı ihlal eden içerik belirlediklerinde ilk olarak ekip üyelerimiz tarafından uygulanacaktır . Bu değerlendirmeler, otomatik araçlarımızı daha fazla bilgilendirmek ve hizmet genelinde benzer içeriği tanımlama ve etiketleme konusunda proaktif kapasitemizi geliştirmek için kullanılacaktır. Amacımız, COVID-19 aşı yanlış bilgilendirme kurallarımızı ihlal eden içeriği ele almak için sonunda hem otomatik hem de insan incelemesini kullanmaktır." ifadelerine yer verildi.

    Şirket, yanlış bilgi paylaşan hesaplara kademeli olarak ceza uygulayacak.

    • İlk ihtarda 'hesap düzeyinde' hiçbir işlem yapılmayacak.
    • İki ihtar ile hesap 12 saat süreyle kilitlenecek.
    • Üç ihtar olduğunda hesap 12 saatliğine tekrar kilitlenecek.
    • Dört ihtar olduğunda hesap yedi gün süreyle kilitlenecek.
    • Beş veya daha fazla ihtar durumunda ise hesap kalıcı olarak askıya alınacak.


    Kaynakça https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/updates-to-our-work-on-covid-19-vaccine-misinformation.html https://www.engadget.com/twitter-label-covid-vaccine-misinformation-205701629.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani diyorki PKK hesaplarina dokunmam ama asiyi elestiremezsin
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Twitter herşeyi engelliyor, peki Twitter'ı kim engelleyecek. Kendilerini iyice dünyanın hakimi sanmaya başladılar. Sana ne arkadaş, birisi suç işliyorsa, ülkesinin yargısına bildir o gereken neyse yapsın. Sana ne?
    Twitter herşeyi engelliyor, peki Twitter'ı kim engelleyecek. Kendilerini iyice dünyanın hakimi sanmaya başladılar. Sana ne arkadaş, birisi suç işliyorsa, ülkesi...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    P Proprietor (Akif Altun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu cahillerden bir b*k olmaz bugün bütün ilaçları yasaklasak bütün aşıları yok etsek milyonlarca insan ölür bundan 200 yıl sonra ilaçlar tekrar kullanılmaya başlandığında bunlar yine modern tıpa karşı olur

    Hiçbir şey hakkında bilgi yok sağdan soldan okuduklarına inanıyor gelip burada yok böyle yok şöyle
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi )
    EN SONUNDA YALAN YANLIŞ BİLGİLER SİLİNMELİ ÖZELLİKLE AŞI KARŞITLIĞI YAPARAK TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE ATANLARIN HESABI TAMAMEN KAPATILSIN.
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    Bekirin (Bekir Can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani ben şimdi köydeki amcamın paylaştığı ve KORONAYA birebir olan tarifi paylaşmayacak mıyım?



    "Köy yoğurdu ile pekmezi karıştır. İçine biraz sirke, limon kat. Sonra onu palamut ağacının etrafında 3 tur attıktan sonra g... Sür."
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kendi başkanını yasaklamış daha ne olsun. Siyasi bir yapı sonucta özgür bir yapı değil. Kimin ağırlığı varsa bastırıyor. Bütün dünya devletleri siyasiler buradan duyuru yapıyor kısacası. Ve bu gücüde istediği gibi kullanıyorlar . Kimsede müdehale edemiyor. Herkezin işine gelen bir tarafı var.
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    RAIZEN 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendilerini iyice nimetten saymaya başladılar. ABD'deki Cumhuriyetçileri sindirmeye başlayarak kamuoyundan onayı aldılar, artık Twitter neyi sansürlese insanlarda "Twitter yapıyorsa doğrudur" algısı oluştu. Bu hiç iyi bir şey değil.
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) RAIZEN
    Koyun mu bu insanlar. Nefes alıp yemek yemekten başka birşey yapmıyanları bırakta yönetsinler. Kafasını kullanamayıp twitten gelen mesajları baz alıp hayatını yönlendiren varsa yapacak bir şey yok.
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani diyorki PKK hesaplarina dokunmam ama asiyi elestiremezsin
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Twitter herşeyi engelliyor, peki Twitter'ı kim engelleyecek. Kendilerini iyice dünyanın hakimi sanmaya başladılar. Sana ne arkadaş, birisi suç işliyorsa, ülkesinin yargısına bildir o gereken neyse yapsın. Sana ne?
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O idüğü belirsiz aşılarına o kadar güveniyorlarsa dünya çapında onca aşı firması ve tekmil sağlık bakanlıkları neden aşı ertesinde meydana gelebilecek hasarlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabûl etmiyor ?

    Aşıların zararlı olduğu bir Prof. Dr. de söylese yine hesabına yaptırım uygulayacaklar mı ? Bilişim çağında despotizm bu olsa gerek..
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Hocam mutlak hakimiyetinizin olmadığı bir süreçte sorun güven meselesi değildir.

    Bu doğrultuda aşı konusunda süreç çoğunlukla uygulamada ortaya çıkan istatistiksel verilere dayalı olarak yönetilmekte.

    Örneğin aşı milyonda bir öldürüyorsa fakat hastalık milyonda on öldürüyorsa, aşının faydalı olduğu sonucuna varılır. Burada karar merciilerinin üzerindeki sorumluluk ölümü engellenebilecek 9 kişinin sorumluluğudur ölenin değil.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya sağlık örgütü hesabı iptal olması lazım. Mutasyon yok diyorlardı en son :)
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