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    Twitter'da "düzenle" özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu

    Mikro blog sitesi Twitter'ın yakında kullanıma sunmaya hazırlandığı tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalışacağı ortaya çıktı.                                   
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    Twitter'da 'düzenle' özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu
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    Geliştirici Nima Ouji, Twitter'ın yakında kullanıma sunmayı planladığı tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalıştığını gösterdi.

    Bir tweet yayınlandıktan sonra, web kullanıcıları üç nokta simgesine tıklayarak ve ilgili seçeneğe giderek tweet'i düzenleyebilecekler.

    Yakında kullanıma sunulması bekleniyor

    Ouji, kullanıcıların bir tweet düzenlendikten sonra hedef kitlesini değiştiremeyeceklerini kaydetti. Ayrıca özellik Twitter Blue abonelerine özel olacak. Kullanıcıların bir tweet'i ne kadar süreyle düzenleyebilecekleri veya Twitter'ın düzenlenmiş tweetler için alıntı veya retweetleme seçeneklerini sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

    Şirket şu ana kadar tweet düzenleme butonunu platformun sadece web sürümünde test ediyor ve henüz uygulama versiyonuyla ilgili bir bilgi verilmiş değil. Twitter'ın bu yeniliği önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sürmesi muhtemel.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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