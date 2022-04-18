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Geliştirici Nima Ouji, Twitter'ın yakında kullanıma sunmayı planladığı tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalıştığını gösterdi.

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Bir tweet yayınlandıktan sonra, web kullanıcıları üç nokta simgesine tıklayarak ve ilgili seçeneğe giderek tweet'i düzenleyebilecekler.

Yakında kullanıma sunulması bekleniyor

Ouji, kullanıcıların bir tweet düzenlendikten sonra hedef kitlesini değiştiremeyeceklerini kaydetti. Ayrıca özellik Twitter Blue abonelerine özel olacak. Kullanıcıların bir tweet'i ne kadar süreyle düzenleyebilecekleri veya Twitter'ın düzenlenmiş tweetler için alıntı veya retweetleme seçeneklerini sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Şirket şu ana kadar tweet düzenleme butonunu platformun sadece web sürümünde test ediyor ve henüz uygulama versiyonuyla ilgili bir bilgi verilmiş değil. Twitter'ın bu yeniliği önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sürmesi muhtemel.

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Twitter'da "düzenle" özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu