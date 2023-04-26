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    Türkiye, Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkelerden oldu

    Twitter yaptığı açıklamada en çok içerik kaldırma talebi gönderen ülkeleri paylaştı. Aktarılanlara göre Türkiye, Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkelerden birisi oldu.
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    Twitter’dan en çok içerik kaldırmasını isteyenlerden biri Türkiye Tam Boyutta Gör
    Twitter, bir süre önce yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun milyarder Elon Musk tarafından devralınmasından önce, 2022'nin ilk yarısında kullanıcılardan 6,5 milyondan fazla içeriği kaldırmalarını istediğini ve bunun 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29'luk bir artış olduğunu söyledi.

    Türkiye, içerik kaldırma talebinde üçüncü sırada

    Twitter, platformun kurallarını ihlal eden içerikler hakkında işlem yapmaya ve hükümetlerin yasal taleplerine yanıt olarak kullanıcıların haklarını korumaya devam ettiğinin altını çizerken 2022 yılının ilk yarısına ait taleplerin detaylarını açıkladı. Buna göre Twitter, kullanıcılardan Twitter Kurallarını ihlal eden 6.586.109 adet içeriği kaldırmalarını istedi; bu sayı 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29 artış gösterdi. Bu dönemde 5.096.272 hesap hakkında yaptırım uygulandı (%20 artış) ve 1.618.855 hesap Twitter Kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı (%28 artış).

    Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde hükümetlerden içerik kaldırmaya yönelik yaklaşık 53.000 yasal talep alındı. Twitter'ın bu taleplere uyum oranının talepte bulunan ülkeye göre değişiklik gösterdiği, en çok talepte bulunan ülkelerin Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan olduğun açıklandı.

    Hindistan, en çok kullanıcı bilgisi isteyen ülke oldu

    Twitter’dan en çok içerik kaldırmasını isteyenlerden biri Türkiye
    Twitter aynı zamanda 85'ten fazla ülkeden kullanıcı verileri için 16.000'den fazla hükümet bilgi talebi aldıklarını söyledi. Kullanıcı bilgilerini 2022’nin ilk yarısında en çok isteyen ilk beş ülke Hindistan, ABD, Fransa, Japonya ve Almanya oldu.

    Twitter bu verileri elbette bir zorunluluk nedeniyle paylaştı. Avrupa’da yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen kurallar, şirketlerin Ağustos ayına kadar risk yönetimi yapmalarını, dış ve bağımsız denetim yapmalarını, verileri yetkililer ve araştırmacılarla paylaşmalarını ve bir davranış kuralları benimsemelerini gerektiriyor. Yasa kapsamında seçilen 19 şirket, dezenformasyonla mücadele etmek, kullanıcılara daha fazla koruma sunmak ve çocuklar için daha güçlü koruma sağlamak için çözümler üretecek ya da küresel cirolarının yüzde 6'sına varan para cezalarını göze alacak. 19 firma arasında Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Twitter, Snap ve TikTok gibi büyük şirketler yer alıyor.

    Kaynakça https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2023/an-update-on-twitter-transparency-reporting https://www.reuters.com/technology/google-amazon-meta-microsoft-15-others-subject-eu-content-rules-2023-04-25/
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    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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