Türkiye, Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkelerden oldu

Tam Boyutta Gör Twitter, bir süre önce yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun milyarder Elon Musk tarafından devralınmasından önce, 2022'nin ilk yarısında kullanıcılardan 6,5 milyondan fazla içeriği kaldırmalarını istediğini ve bunun 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29'luk bir artış olduğunu söyledi.

Türkiye, içerik kaldırma talebinde üçüncü sırada

Twitter, platformun kurallarını ihlal eden içerikler hakkında işlem yapmaya ve hükümetlerin yasal taleplerine yanıt olarak kullanıcıların haklarını korumaya devam ettiğinin altını çizerken 2022 yılının ilk yarısına ait taleplerin detaylarını açıkladı. Buna göre Twitter, kullanıcılardan Twitter Kurallarını ihlal eden 6.586.109 adet içeriği kaldırmalarını istedi; bu sayı 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29 artış gösterdi. Bu dönemde 5.096.272 hesap hakkında yaptırım uygulandı (%20 artış) ve 1.618.855 hesap Twitter Kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı (%28 artış).

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Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde hükümetlerden içerik kaldırmaya yönelik yaklaşık 53.000 yasal talep alındı. Twitter'ın bu taleplere uyum oranının talepte bulunan ülkeye göre değişiklik gösterdiği, en çok talepte bulunan ülkelerin Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan olduğun açıklandı.

Hindistan, en çok kullanıcı bilgisi isteyen ülke oldu

Twitter aynı zamanda 85'ten fazla ülkeden kullanıcı verileri için 16.000'den fazla hükümet bilgi talebi aldıklarını söyledi. Kullanıcı bilgilerini 2022’nin ilk yarısında en çok isteyen ilk beş ülke Hindistan, ABD, Fransa, Japonya ve Almanya oldu.

Twitter bu verileri elbette bir zorunluluk nedeniyle paylaştı. Avrupa’da yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen kurallar, şirketlerin Ağustos ayına kadar risk yönetimi yapmalarını, dış ve bağımsız denetim yapmalarını, verileri yetkililer ve araştırmacılarla paylaşmalarını ve bir davranış kuralları benimsemelerini gerektiriyor. Yasa kapsamında seçilen 19 şirket, dezenformasyonla mücadele etmek, kullanıcılara daha fazla koruma sunmak ve çocuklar için daha güçlü koruma sağlamak için çözümler üretecek ya da küresel cirolarının yüzde 6'sına varan para cezalarını göze alacak. 19 firma arasında Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Twitter, Snap ve TikTok gibi büyük şirketler yer alıyor.

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Twitter’dan en çok içerik kaldırmasını isteyenlerden biri Türkiye