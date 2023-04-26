Türkiye, Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülkelerden oldu

- Türkiye, içerik kaldırma talebinde üçüncü sırada
- Hindistan, en çok kullanıcı bilgisi isteyen ülke oldu
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Türkiye, içerik kaldırma talebinde üçüncü sırada
Twitter, platformun kurallarını ihlal eden içerikler hakkında işlem yapmaya ve hükümetlerin yasal taleplerine yanıt olarak kullanıcıların haklarını korumaya devam ettiğinin altını çizerken 2022 yılının ilk yarısına ait taleplerin detaylarını açıkladı. Buna göre Twitter, kullanıcılardan Twitter Kurallarını ihlal eden 6.586.109 adet içeriği kaldırmalarını istedi; bu sayı 2021'in ikinci yarısına göre yüzde 29 artış gösterdi. Bu dönemde 5.096.272 hesap hakkında yaptırım uygulandı (%20 artış) ve 1.618.855 hesap Twitter Kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı (%28 artış).
Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre dünya genelinde hükümetlerden içerik kaldırmaya yönelik yaklaşık 53.000 yasal talep alındı. Twitter'ın bu taleplere uyum oranının talepte bulunan ülkeye göre değişiklik gösterdiği, en çok talepte bulunan ülkelerin Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan olduğun açıklandı.
Hindistan, en çok kullanıcı bilgisi isteyen ülke oldu
Twitter bu verileri elbette bir zorunluluk nedeniyle paylaştı. Avrupa’da yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen kurallar, şirketlerin Ağustos ayına kadar risk yönetimi yapmalarını, dış ve bağımsız denetim yapmalarını, verileri yetkililer ve araştırmacılarla paylaşmalarını ve bir davranış kuralları benimsemelerini gerektiriyor. Yasa kapsamında seçilen 19 şirket, dezenformasyonla mücadele etmek, kullanıcılara daha fazla koruma sunmak ve çocuklar için daha güçlü koruma sağlamak için çözümler üretecek ya da küresel cirolarının yüzde 6'sına varan para cezalarını göze alacak. 19 firma arasında Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Twitter, Snap ve TikTok gibi büyük şirketler yer alıyor.Kaynakça https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2023/an-update-on-twitter-transparency-reporting https://www.reuters.com/technology/google-amazon-meta-microsoft-15-others-subject-eu-content-rules-2023-04-25/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”