WhatsApp, çoklu telefon desteğine kavuşuyor!

WhatsApp, telefonlar için çoklu cihaz desteğine kavuşuyor
Bildirilenlere göre WhatsApp, tıpkı WhatsApp Web, tablet ve masaüstünde olduğu gibi telefonlarda da en fazla beş cihaza kadar destek sunacak. Ek olarak bağlı her telefon, mesajlar, medya ve aramalar konusunda uçtan uca şifreleme sunacak. Ayrıca WhatsApp, tercih edilen ana cihazın ''uzun bir süre etkin'' olmadığı takdirde, tüm yardımcı cihazlardan çıkış yapılacağını belirtiyor.
Ayrıca popüler platform, çoklu cihazlar için yeni bir doğrulama yöntemi de geliştiriyor. Şu anda yalnızca WhatsApp Web sürümünde görünen bu özellik, QR kod yerine tek seferlik bir kod üzerinden cihaz bağlantısına olanak tanıyacak. Yeni giriş yönteminin gelecekte daha fazla platformda erişilebilir olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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