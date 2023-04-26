WhatsApp, çoklu telefon desteğine kavuşuyor!

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak 2021 yılında WhatsApp, aynı kullanıcı hesabının birden çok cihazda kullanılmasını sağlayan çoklu cihaz özelliğini duyurdu. Şimdi platformun beğeni toplayan bu özelliği, yeni yetenekler kazanıyor. Bugün yapılan duyuruda WhatsApp, tek bir WhatsApp hesabının beş farklı telefonda kullanabileceğini duyurdu.

WhatsApp, telefonlar için çoklu cihaz desteğine kavuşuyor

Bildirilenlere göre WhatsApp, tıpkı WhatsApp Web, tablet ve masaüstünde olduğu gibi telefonlarda da en fazla beş cihaza kadar destek sunacak. Ek olarak bağlı her telefon, mesajlar, medya ve aramalar konusunda uçtan uca şifreleme sunacak. Ayrıca WhatsApp, tercih edilen ana cihazın ''uzun bir süre etkin'' olmadığı takdirde, tüm yardımcı cihazlardan çıkış yapılacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni işlevselliğin WhatsApp'ın beklenen özellikleri arasında yer aldığını belirtelim. Nitekim kullanıcılar artık WhatsApp oturumunu kapatmadan birden fazla telefon arasında geçiş yapabilecek. Ayrıca bir Whatsapp hesabıyla birden fazla telefon kullanabilecek. Yeni özellik an itibariyle kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda ise genel kullanıma açılacak.

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Ayrıca popüler platform, çoklu cihazlar için yeni bir doğrulama yöntemi de geliştiriyor. Şu anda yalnızca WhatsApp Web sürümünde görünen bu özellik, QR kod yerine tek seferlik bir kod üzerinden cihaz bağlantısına olanak tanıyacak. Yeni giriş yönteminin gelecekte daha fazla platformda erişilebilir olması bekleniyor.

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