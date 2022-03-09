Twitter’dan Rusya için özel VPN ağı

Sosyal medya devlerinin tüm resmi kurum hesaplarına engel getirmesinin ardından Rusya da ülkedeki sosyal medya devlerini yasaklamaya başladı. Bunlardan birisi olan Twitter özel bir VPN ağı kurdu.
Twitter’dan özel VPN ağı
Rusya’nın erişimi tamamen yasaklamasının ardından Twitter da Rus kullanıcılara alternatif bir yol sunmak için kolları sıvadı. Tor servislerini temel alarak hazırlanan geçiş kanalı herhangi bir yasakçı ülkeden Twitter’a erişmeyi sağlıyor.
Enterprise Onion Toolkit (EOTK) aracının özelleştirilmiş bir versiyonu olan geçiş servisi şifreleme uzmanı Alec Muffet ile birlikte geliştirilmiş. Rusya haricinde İran ve Çin gibi ülkelerden de erişim imkânı sunacak. Ayrıca hareketlerin takip edilmesinin de önüne geçiyor. Kullanıcıların Tor ağında belirlenmiş adresi ziyaret etmeleri yeterli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..