Twitter’dan Rusya için özel VPN ağı

Sosyal medya devlerinin tüm resmi kurum hesaplarına engel getirmesinin ardından Rusya da ülkedeki sosyal medya devlerini yasaklamaya başladı. Bunlardan birisi olan Twitter özel bir VPN ağı kurdu.

Twitter’dan özel VPN ağı

Rusya’nın erişimi tamamen yasaklamasının ardından Twitter da Rus kullanıcılara alternatif bir yol sunmak için kolları sıvadı. Tor servislerini temel alarak hazırlanan geçiş kanalı herhangi bir yasakçı ülkeden Twitter’a erişmeyi sağlıyor.

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Enterprise Onion Toolkit (EOTK) aracının özelleştirilmiş bir versiyonu olan geçiş servisi şifreleme uzmanı Alec Muffet ile birlikte geliştirilmiş. Rusya haricinde İran ve Çin gibi ülkelerden de erişim imkânı sunacak. Ayrıca hareketlerin takip edilmesinin de önüne geçiyor. Kullanıcıların Tor ağında belirlenmiş adresi ziyaret etmeleri yeterli olacak.

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