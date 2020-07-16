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    Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi

    Twitter üzerinde Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi ve 100 bin dolara yakın dolandırıcılık yapıldı. İnanılmaz olayın detayları haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi
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    Bugün akşam saatlerinden itibaren son yılların en ilginç siber saldırı olaylarından biri yaşanmaya başladı. Apple, Bill Gates, Elon Musk, Binance, Kucoin gibi pek çok popüler Twitter hesabı ele geçirildi ve insanlar dolandırıldı.

    İnanılmaz olay

    Twitter üzerinde yayılmaya başlayan ve gündeme oturan saldırılar zincirinde; doğrulanmış hesap olarak görülen ve haliyle insanların güvendiği Apple, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, Binance, Kucoin gibi pek çok hesap ele geçirildi.

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    Ele geçirilen hesaplardan iki kat kazanç vaadi yapılmaya başlandı. Belirtilen Bitcoin adresine BTC gönderenlerin iki kat olarak geri alacağı vaadi sonrası insanların akın akın para göndermeye başladığı ifade ediliyor. İddialara göre 100 bin dolardan fazla bir vurgun yapılmış durumda. Hatta tek kalemde 42 bin doların gönderildiği belirtiliyor. 

    Sorunun neyden kaynaklandığı bilinmiyor ancak ihtimallere bakacak olursak Twitter sunucularındaki bir açık veya bu hesapları yöneten ajansların sistemlerinde bir saldırı yaşanmış olabilir. 

    Güncelleme: Barrack Obama, Justin Sun, Ripple gibi pek çok hesap daha ele geçirilmiş durumda. Bazı kaynaklar Twitter yönetim paneline sızıldığını ve sızan hesapların da bu şifreleri satışa çıkardığını belirtiyor. An itibariyle mavi rozetli hesaplardan paylaşım engeli getirilmiş durumda. 



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    mtheaven (mustafa çivrilli) 2 sa. en beğenilen
    dh tayfa sıcak fırsatlar konusunu açtı bile😁
    Yanıtla +15
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    onixo 1 sa.
    Temiz para kaldıracaklar, artık kanarya adalarında keyifle yerler
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    DH Specialist (Emre ) 2 sa.
    Merkezi bir platform olan Twitterda açıklar bulunurken merkeziyetsiz bir uygulama olan Bitcoin 10 yıldır stabil ve güvenli bir şekilde çalışıyor.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 sa.
    sanmam elon musk hesabını kesinlikle birinci elden kendisi kullanıyor..
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    x2yk (x y) 2 sa.
    Trump Twitter'a savaşı açtı, artık Twitter düşünsün. Twitter kalkıp ABD başkanına kafa tutacak ha böyle hack saldırılarına çaresiz kalır.



    Gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ekonomiler (borsa) temizliği böyle yapar. ;)
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    Tightwad07 2 sa.
    Obama ve Netenyahu da hacklendi.Yoksa??
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    Mion 2 sa.
    Şaka mı? Bu insanlar teknolojiyi yönlendiriyor! Kıçı kırık bir site hesabını bile koruyamazlarken bunların ürünlerine mi güveneceğiz?
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa.
    Ulan eypıl sen nasıl düştün bu tuzağa..
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa.
    Geçen aylarda da Youtube'da vardı bir kanal. SpaceX canlı yayın görüntüsüne bitcoin gönderin iki katını alın yazısını koyup yayınlamıştı.
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    Cerade 2 sa.
    Kim kimle dans ediyor acaba ? İzliyoruz efendim.
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    shadymarsh (Halim Samet) 2 sa.
    Cidden o linklere inanan, 1000$ vereyim de 2000$ alayım yalanına kanan insanlar zaten elbet bir gün dolandırılacaktı bu saflıkla
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    Fluuman (Metehan Maraşlı) 2 sa. shadymarsh
    Tamamda düşünsene koskoca elon musk diyor diye düşünmüştür insanlar yani adamın kim olduğu belli kim nereden bilsin hacklendiğini kötü bir durum 🙂
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    1872 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    twitter hack, twitter ve
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