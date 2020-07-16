Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi

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Bugün akşam saatlerinden itibaren son yılların en ilginç siber saldırı olaylarından biri yaşanmaya başladı. Apple, Bill Gates, Elon Musk, Binance, Kucoin gibi pek çok popüler Twitter hesabı ele geçirildi ve insanlar dolandırıldı.

İnanılmaz olay

Twitter üzerinde yayılmaya başlayan ve gündeme oturan saldırılar zincirinde; doğrulanmış hesap olarak görülen ve haliyle insanların güvendiği Apple, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, Binance, Kucoin gibi pek çok hesap ele geçirildi.

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Ele geçirilen hesaplardan iki kat kazanç vaadi yapılmaya başlandı. Belirtilen Bitcoin adresine BTC gönderenlerin iki kat olarak geri alacağı vaadi sonrası insanların akın akın para göndermeye başladığı ifade ediliyor. İddialara göre 100 bin dolardan fazla bir vurgun yapılmış durumda. Hatta tek kalemde 42 bin doların gönderildiği belirtiliyor.

Sorunun neyden kaynaklandığı bilinmiyor ancak ihtimallere bakacak olursak Twitter sunucularındaki bir açık veya bu hesapları yöneten ajansların sistemlerinde bir saldırı yaşanmış olabilir.

Güncelleme: Barrack Obama, Justin Sun, Ripple gibi pek çok hesap daha ele geçirilmiş durumda. Bazı kaynaklar Twitter yönetim paneline sızıldığını ve sızan hesapların da bu şifreleri satışa çıkardığını belirtiyor. An itibariyle mavi rozetli hesaplardan paylaşım engeli getirilmiş durumda.

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