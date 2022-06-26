Twitter, Elon Musk'la yeni verileri paylaştı: Ünlü girişimci henüz ikna olmuş değil

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Business Insider'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Twitter yönetimi, Elon Musk'a sosyal ağın çalışmasıyla ilgili ek veriler gönderdi.

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Kaynağa göre Musk'ın avukatları geçtiğimiz hafta Twitter'a bir mektup göndererek sosyal ağ tarafından sağlanan son veri paketinin Twitter'ı satın alma kararı vermek için "yeterli olmadığını" savundu. Bildirildiğine göre mektup, kullanıcıların tweet kayıtlarının yanı sıra bu kullanıcıların hangi cihazlardan tweet attığına dair bilgileri de içeriyordu.

Musk paylaşılan verilerden memnun değil

Business Insider, Musk'ın sosyal ağ tarafından paylaşılan bilgilerden memnun olmadığını, çünkü ekibinin iddia ettiği gibi, potansiyel olarak sahte hesapları tespit etmek için kendi testlerini yapamadığını yazdı. Yeni paketin gerçek zamanlı API verilerini içerdiği bildiriliyor. Gelen bilgilere göre, iletilen veriler, genellikle belirli geliştiricilere yönelik tweet'lerin ve diğer platform etkinliklerinin "veri akışından" başka bir şey değil.

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Musk daha önce Twitter'daki sahte hesapların, günlük aktif kullanıcı kitlesinin %5'inden daha azını oluşturduğu iddialarına dair kendi testlerini yapmak istediğini söylemişti. Bu hafta ise Twitter Yönetim Kurulu, sosyal ağın Elon Musk'a satışının onaylandığı ve hissedarların bu kararı desteklemeye davet edildiği bir toplantı yaptı. İkinci toplantının Temmuz ayı sonlarında veya Ağustos ayı başlarında satış işlemin onaylanması için yapılması bekleniyor.

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