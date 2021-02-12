Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor

Manipülasyonla mücadele kapsamında Twitter’ın belirli ülkelerde başladığı devlet destekli medya organizasyonları ve hükümet hesapları için özel etiket programı ülkemizde de gelecek hafta devreye giriyor.

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Hesap etiketi dönemi başlıyor

Ağustos ayında başlayan yeni programda manipülasyonun önüne geçmek ve haberi veren hesapların ne olduğunu takipçilerin görmesini sağlamak amaçlanıyordu. Örneğin Sputnik için Rusya destekli medya şeklinde etiket dikkatlerden kaçmıyordu.

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Program kapsamında Rusya, İngiltere, ABD, Çin ve Fransa ilk olarak etiketleri alan ülkeler olmuştu. Şimdi Türkiye’nin de aralarında olduğu 16 ülkede daha hesap etiketleri devreye girmeye başlıyor.

Önümüzdeki haftadan itibaren bu ülkelerin hükümet hesapları ve devlet ile ilişkili medya organizasyonları etiketlerini alacak. Twitter ayrıca devlet ile ilişkili bilgilerin sıkça yayıldığı ülkelerde de etiketleri kullanacağını duyurdu.

https://www.engadget.com/twitter-government-account-label-expansion-215510520.html

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