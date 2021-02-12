Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor

    Rusya ve İngiltere gibi belirli ülkelerde kullanıma sunulan devlet destekli medya etiketleri ülkemize de geliyor. Kısa süre içerisinde hükümet hesapları ve medya hesaplarında etiketler görünecek.
    12 Şubat 2021, 20:45 (5 gün)
    1,6b
    1
    5
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor

    Manipülasyonla mücadele kapsamında Twitter’ın belirli ülkelerde başladığı devlet destekli medya organizasyonları ve hükümet hesapları için özel etiket programı ülkemizde de gelecek hafta devreye giriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir

    Hesap etiketi dönemi başlıyor

    Ağustos ayında başlayan yeni programda manipülasyonun önüne geçmek ve haberi veren hesapların ne olduğunu takipçilerin görmesini sağlamak amaçlanıyordu. Örneğin Sputnik için Rusya destekli medya şeklinde etiket dikkatlerden kaçmıyordu.

    Ayrıca Bkz. "GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor"

    Program kapsamında Rusya, İngiltere, ABD, Çin ve Fransa ilk olarak etiketleri alan ülkeler olmuştu. Şimdi Türkiye’nin de aralarında olduğu 16 ülkede daha hesap etiketleri devreye girmeye başlıyor.

    Önümüzdeki haftadan itibaren bu ülkelerin hükümet hesapları ve devlet ile ilişkili medya organizasyonları etiketlerini alacak. Twitter ayrıca devlet ile ilişkili bilgilerin sıkça yayıldığı ülkelerde de etiketleri kullanacağını duyurdu.



    https://www.engadget.com/twitter-government-account-label-expansion-215510520.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu haber, aktrolleri üzer.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 5 gün ( Mesaj Silindi )
    gider ayak birşeyler yapıyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Twitter gidecek bu gidişle ama etiket falan getiriyolar :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SPeaky 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı malum haber sayfaları/kanalları etiketlenecek mi şimdi o halde
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) SPeaky
    Tabii bizde dış mihrak ülkesi destekli yazacak.

    BBC, DW, Sputnik vs. vs.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün Galaxy S21 FE yolda 5 gün Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak 5 gün Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları 5 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı 5 gün Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu 5 gün Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor Sonraki Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor 5 gün iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor 5 gün Disney servisleri patlama yaptı ama gelirleri kurtaramadı 5 gün Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor 5 gün Oyuncu Sevgili Paketi! Kulaklık, Fare ve Klavye 5 gün VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor 5 gün İkinci dozu olan kişilerin sayısı anlık takip edilebiliyor 5 gün Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi 5 gün Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı 5 gün 3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor 5 gün Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi" 5 gün James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu 5 gün GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu 5 gün Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu 5 gün Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 5 gün CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı 5 gün Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi 5 gün TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu 5 gün Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir 5 gün Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız