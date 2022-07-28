Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların anlık ruh hallerini paylaşabileceği özellik ‘’Durum’’ olarak adlandırılıyor. Facebook’ta uzun yıllardır bulunan özellik, şimdi Twitter’a geliyor fakat kullanıcılar Durum için pek heyecanlı değil.



ABD ve Avustralya’da test edilmeye başlanan özellik sayesinde Twittlerinize önceden belirlenmiş bir takım anlık ruh hallerini ekleyebiliyorsunuz.

Geliştirme aşamasında olan Durum özelliği şimdilik, “Spoiler uyarısı”, “Günün fotoğrafı” ve “tatil modu” gibi birtakım seçeneklere sahip. Durum özelliğinin daha geniş bir kullanıma sunulup sunulmayacağı ise geri bildirimlere bağlı olacak. Fakat görünen o ki özelliği test eden kullanıcılar Durum hakkında çok heyecanlı değiller.



Asıl istenen özellik Twitter Circle

Twitter aynı zamanda Circle adını verdiği bir başka özelliği daha test ediyor. Instagram’da bulunan "Yakın Arkadaşlar" özelliğine benzeyen Circle, tweetlerinizi seçtiğiniz küçük bir kitle ile paylaşmanızı sağlıyor.

Test aşamasındaki Circle, maksimum 150 kişilik bir kitle seçip sadece onların görebildiği gönderiler oluşturmanıza olanak tanıyor. Kısıtlı sayıdaki kullanıcının denediği özellik aslında oldukça kullanışlı olabilir. Zira daha çok kurumsal düzeyde kullandığınız hesabınızdan sadece yakın arkadaşlarınızın görebildiği tweetler oluşturabilir ve ilgi duyduğunuz konuda konuşabilirsiniz.

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Twitter, Facebook’tan alışık olduğumuz Durum özelliğini test ediyor