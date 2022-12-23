Twitter YouTube'laşıyor! Paylaştığınız iletiyi kaç kişi görüntüledi?

Tam Boyutta Gör Bu ayın başında Twitter için Görüntülenme Sayısı özelliğini aktif edeceğine söz veren Elon Musk sözünü yerine getirdi. iOS ve Android kullanıcıları için devreye sokulan bu özellik çok yakında internet tarayıcılarında da görülebilecek.

Elon Musk, Twitter'ın başına geçecek bir aptal arıyor 1 gün önce eklendi

Twitter için Görüntülenme Sayısı özelliği ne işe yarıyor?

Bu yenilik sayesinde paylaştığınız bir iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini öğrenebileceksiniz. Aynı şekilde siz de bir kişinin paylaştığı iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini öğrenebileceksiniz.

Bu özellik her iletide yer almayacak. Eski iletiler, Twitter Toplulukları ile ilgili olan paylaşımlar ve Twitter Çevresi hakkında yayımlanan içerikler bu özellikten mahrum kalacak.

İletinizi görüntüleyen kullanıcıların iletinizi nerede gördüğü veya sizin profilinizi takip edip etmemesi önemli değil. Zira kendi iletinize baksanız bile bu eylem bir görüntülenme sayısı olarak sisteme kayıt ediliyor.

Bu özelliğin çığır açıcı bir özellik olduğunu söyleyemeyiz çünkü bir profil sahibi paylaştığı bir iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini Twitter'ın sunduğu analiz hizmeti sayesinde görebiliyor. Buradaki tek fark bu verinin artık herkes tarafından görülebilmesi.

Görüntülenme Sayısı henüz her ülkede aktif değil. Bu özelliğin kademeli bir şekilde her kullanıcıya görünür kılınacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter için Görüntülenme Sayısı özelliği geldi