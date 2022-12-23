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    Anlık Bildirim

    Twitter YouTube'laşıyor! Paylaştığınız iletiyi kaç kişi görüntüledi?

    Twitter'ın sahibi olan Elon Musk bir kez daha karşımızda. Twitter Hesabı Etkinlik İstatistikleri başlığı altında toplanan istatistiklere yenisi eklendi: Görüntülenme Sayısı.
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    Bu ayın başında Twitter için Görüntülenme Sayısı özelliğini aktif edeceğine söz veren Elon Musk sözünü yerine getirdi. iOS ve Android kullanıcıları için devreye sokulan bu özellik çok yakında internet tarayıcılarında da görülebilecek.

    Twitter için Görüntülenme Sayısı özelliği ne işe yarıyor?

    Bu yenilik sayesinde paylaştığınız bir iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini öğrenebileceksiniz. Aynı şekilde siz de bir kişinin paylaştığı iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini öğrenebileceksiniz.

    Bu özellik her iletide yer almayacak. Eski iletiler, Twitter Toplulukları ile ilgili olan paylaşımlar ve Twitter Çevresi hakkında yayımlanan içerikler bu özellikten mahrum kalacak.

    İletinizi görüntüleyen kullanıcıların iletinizi nerede gördüğü veya sizin profilinizi takip edip etmemesi önemli değil. Zira kendi iletinize baksanız bile bu eylem bir görüntülenme sayısı olarak sisteme kayıt ediliyor.

    Bu özelliğin çığır açıcı bir özellik olduğunu söyleyemeyiz çünkü bir profil sahibi paylaştığı bir iletinin kaç kişi tarafından görüntülendiğini Twitter'ın sunduğu analiz hizmeti sayesinde görebiliyor. Buradaki tek fark bu verinin artık herkes tarafından görülebilmesi.

    Görüntülenme Sayısı henüz her ülkede aktif değil. Bu özelliğin kademeli bir şekilde her kullanıcıya görünür kılınacağı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.indiatoday.in/technology/story/twitter-view-count-feature-now-lets-you-see-how-many-people-saw-your-tweets-2312532-2022-12-23?utm_source=feedly https://www.theverge.com/2022/12/21/23522064/twitter-view-count-roll-out-personal-info
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 18 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 22 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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