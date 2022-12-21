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    Elon Musk, Twitter'ın başına geçecek bir aptal arıyor

    Twitter kullanıcılarının yarısından fazlası tarafından istifası istenen Elon Musk, bu işi kabul edecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağını açıkladı.
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    Elon Musk, Twitter'ın başına geçecek bir aptal arıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter’daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini söylemişti. Kullanıcıların yarısından fazlası tarafından istifa etmesi istenen Musk sessizliğini bozdu.

    Amerikalı girişimci "Bu işi kabul edecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" dedi. Elbette ki Musk, CEO'luktan ayrılsa bile Twitter'ın iplerini elinde tutacak.

    Formalite icabı mı?

    Sosyal platformun ağırlıklı olarak sunucu ve yazılımdan oluştuğu göz önüne alındığında Elon Musk'ın CEO'lık pozisyonundan ayrılması bir formalite olarak değerlendirilebilir. Görünüşe bakılırsa sadece isminin yanında CEO unvanı yer almayacak.

    Elon Musk zaten şirketlerinin çoğunu fiilen bu şekilde yönettiği için ortada şaşırılacak birşey yok. Her defasında patronluktan nefret ettiğini ve mühendis olduğunu söyleyen Elon Musk, Tesla CEO'luğunu da bir başka isme devretmeyi planlıyor.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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