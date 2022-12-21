Tam Boyutta Gör Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter’daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini söylemişti. Kullanıcıların yarısından fazlası tarafından istifa etmesi istenen Musk sessizliğini bozdu.

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Amerikalı girişimci "Bu işi kabul edecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" dedi. Elbette ki Musk, CEO'luktan ayrılsa bile Twitter'ın iplerini elinde tutacak.

Formalite icabı mı?

Sosyal platformun ağırlıklı olarak sunucu ve yazılımdan oluştuğu göz önüne alındığında Elon Musk'ın CEO'lık pozisyonundan ayrılması bir formalite olarak değerlendirilebilir. Görünüşe bakılırsa sadece isminin yanında CEO unvanı yer almayacak.

Elon Musk zaten şirketlerinin çoğunu fiilen bu şekilde yönettiği için ortada şaşırılacak birşey yok. Her defasında patronluktan nefret ettiğini ve mühendis olduğunu söyleyen Elon Musk, Tesla CEO'luğunu da bir başka isme devretmeyi planlıyor.

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Elon Musk, Twitter'ın başına geçecek bir aptal arıyor