Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla beraber Twitter gündemden düşmüyor. Twitter bu kez kripto para birimleri ile ilgili yaptığı bir hamle ile gündemde yer geldi. Twitter'da kripto paraların fiyat takibi özelliği olan Cashtags'e Tether (USDT) de dahil olmak üzere ilk 50 kripto paradan 30’unun eklendiği tespit edildi. Ancak ilk 20 arasında yer alan BNB, USDC, OKB, STETH, DOT ve TRX listede yer almadı.

Twitter Business, 21 Aralık’ta Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u (ETH) da kapsayan birçok finansal “$Cashtags” olarak nitelendirilen br özellik getirmişti. Kullanıcılar önünde dolar işaretiyle bir finansal ürünün paylaşımını yaptığında, bu etikete tıklayan kullanıcılar ilgili varlığın endeksi ve grafiğine ulaşabiliyor.

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Elon Musk yönetiminde Twitter’da güncellemeler devam ederken, kripto para dünyasının beklentileri büyük. Bu nedenle Musk ve Twitter tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Özellikle kripto tabanlı ödemelerin Twitter’a entegrasyonuna ilişkin beklentiler heyecan yaratıyor. Bununla beraber kripto paraların eklenme kriterlerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Twitter’daki fiyat endekslerinin TradingView verilerinden alındığı görülüyor ancak hisse senedi alım-satım platformu Robinhood’a giden bir bağlantı da bulunuyor.

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Twitter'ın Cashtags özelliğine 30 yeni kripto para eklendi