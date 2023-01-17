Twitter'ın Cashtags özelliğine 30 yeni kripto para eklendi

Twitter Business, 21 Aralık’ta Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u (ETH) da kapsayan birçok finansal “$Cashtags” olarak nitelendirilen br özellik getirmişti. Kullanıcılar önünde dolar işaretiyle bir finansal ürünün paylaşımını yaptığında, bu etikete tıklayan kullanıcılar ilgili varlığın endeksi ve grafiğine ulaşabiliyor.
Elon Musk yönetiminde Twitter’da güncellemeler devam ederken, kripto para dünyasının beklentileri büyük. Bu nedenle Musk ve Twitter tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Özellikle kripto tabanlı ödemelerin Twitter’a entegrasyonuna ilişkin beklentiler heyecan yaratıyor. Bununla beraber kripto paraların eklenme kriterlerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Twitter’daki fiyat endekslerinin TradingView verilerinden alındığı görülüyor ancak hisse senedi alım-satım platformu Robinhood’a giden bir bağlantı da bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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