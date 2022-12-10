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    Twitter, özgürce konuştuğunuzu sandığınız bir yer olabilir: İşte olayın gerçek yüzü

    Twitter’ın çiçeği burnunda sahibi Elon Musk “Twitter belgelerini” paylaşmaya ve eski yönetim zamanında platformun kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.
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    Elon Musk Twitter’ın gizli sansürünü gidermek için çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Twitter CEO'su Elon Musk, bir süre önce kullanıcıların hesaplarının ‘shadowban’lı olup olmadığını bilgilendirmek için yeni bir yazılım güncellemesinin yolda olduğunu duyurdu. Yeni özellik, bir kullanıcının neden böyle bir yasaklamaya, kısıtlamaya tabi tutulduğunu ve bundan nasıl kurtulabileceklerini gösterecek.

    Bu arada Twitter shadowban, hesabınızın bazı özelliklerinin kısıtlanması durumudur. Bu durumda hesabınız aramalarda görünmeyebilir, yanıtlarınız hiç iletilmemiş olabilir. Kısaca bir sansür durumudur diyebiliriz.

    Twitter'da gizli sansür uygulanıyor[du]

    twitter shadowban
    Her neyse, Elon Musk, 9 Aralık tarihinde “Twitter dosyaları, ikinci kısım” başlığı ile Twitter’da yapılan gizli sansürlere dikkat çekti. Bari Weiss tarafından detayları paylaşılan Twitter’ın ikinci kirli çamaşır vakası, eski yönetim döneminde Twitter çalışanları tarafından oluşturulan kara listeleri ortaya koyuyor.

    Bari Weiss uzunca bir tweet dizisi paylaşmış ancak özetlemek gerekirse, Twitter zamanında “beğenilmeyen” tweet’lerin trend olmasını engellemiş. Hatta halihazırda trend olan paylaşımların da sınırlandırıldığı ve erişimin azaltıldığı görülüyor. İşin ilginç tarafı ise Bari Weiss’in örneklerle paylaştığı kısıtlama senaryolarında Twitter’ın kullanıcıya herhangi bir uyarıda bulunmadan, tüm bu sınırlama faaliyetini gizlice yürüttüğü söyleniyor.

    Elon Musk, bu sansür durumunu gösterecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söyleyerek “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız.” ifadelerinde bulundu. Bu özelliğin ne zaman kullanıma gireceği ise belli değil.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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