Twitter, özgürce konuştuğunuzu sandığınız bir yer olabilir: İşte olayın gerçek yüzü

Bu arada Twitter shadowban, hesabınızın bazı özelliklerinin kısıtlanması durumudur. Bu durumda hesabınız aramalarda görünmeyebilir, yanıtlarınız hiç iletilmemiş olabilir. Kısaca bir sansür durumudur diyebiliriz.
Twitter'da gizli sansür uygulanıyor[du]
Bari Weiss uzunca bir tweet dizisi paylaşmış ancak özetlemek gerekirse, Twitter zamanında “beğenilmeyen” tweet’lerin trend olmasını engellemiş. Hatta halihazırda trend olan paylaşımların da sınırlandırıldığı ve erişimin azaltıldığı görülüyor. İşin ilginç tarafı ise Bari Weiss’in örneklerle paylaştığı kısıtlama senaryolarında Twitter’ın kullanıcıya herhangi bir uyarıda bulunmadan, tüm bu sınırlama faaliyetini gizlice yürüttüğü söyleniyor.
Elon Musk, bu sansür durumunu gösterecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söyleyerek “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız.” ifadelerinde bulundu. Bu özelliğin ne zaman kullanıma gireceği ise belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım