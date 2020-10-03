Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor

Twitter, kullanıcıların bir makaleyi paylaşırken makaleyi açıp okumadıklarını, büyük bir çoğunluğun sadece başlığı okuyup makaleleri retweetlediğini ve bu durumun kullanıcılar açısından sıkıntılı sonuçlar doğurabileceği kanısına vararak bu yıl Haziran ayında bir deney başlattı ve bunun bir parçası olarak, sosyal medya platformu, kullanıcılardan bir makaleyi retweetlemeden önce okumalarını isteyen bir özellik geliştirdi.

Yeni özellik, kullanıcıların bir makaleyi retweetlemeden önce gerçekten makale içeriğinden emin olmaları ve zararlı veya yanıltıcı içeriklerin bilmeden yayılmalarının önüne geçmek için yapıldı.

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Twitter son deneyinden olumlu sonuçlar aldı ve onu küresel olarak genişletme planlarını duyurduktan sonra , şirket şimdi onu iOS platformuna getiriyor.

Bir makaleyi retweetlemeden önce açılan pencerede yer alan 'Başlıklar hikayenin tamamını anlatmaz.' uyarısıyla Twitter, kullanıcının makalenin içeriğine hakim olup olmadığı konusunda düşünmesini sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıyı, makaleyi okumak konusunda mecbur tutmuyor sadece bir hatırlatıcı görevi üstleniyor.

Twitter, özelliğin deneyleri sırasında, kullanıcılardan %40'ının bu bilgilendirmeyi gördükten sonra makaleyi açtığını belirterek, makaleyi okuyan ve retweetten vazgeçen kullanıcılar da olduğunu söyledi.

Twitter, 'paylaşmadan önce oku' özelliğini yakın zamanda tüm iOS kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Özellik, iOS kullanıcılarıyla buluştuktan kısa bir süre sonra Twitter'ın tüm sürümlerinde yerleşik bir hale geleceği olası görünüyor.

https://www.engadget.com/twitter-read-before-sharing-ios-143931229.html

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