Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası

Gün geçtikçe kalabalıklaşan orta seviye akıllı telefon pazarına son olarak Oppo A93 eklendi. Oppo A93, akıllı telefon üreticisinin Oppo F17 Pro ve Oppo Reno 4 Lite cihazları ile benzer görünüme sahip.
Oppo A93, arkada dörtlü, önde ise ikili kamera kurulumu olmak üzere toplamda 6 kamera ile gelecek. Telefonda MediaTek'in orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği bir yonga seti yer alacak. Ayrıca telefon, AMOLED ekrana sahip
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Oppo A93 teknik özellikleri
Oppo A93, 6.43 inç büyüklüğünde, 2400x1080 piksel Full HD +, 60 Hz yenileme hızıyla AMOLED ekranla gelecek.
Telefon, gücünü MediaTek Helio P95 yonga setinden alacak. Oppo A93, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza konfigürasyonuna sahip olacak.
Oppo A93'ün arkasında, f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil sensör, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP geniş açılı lens, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörünün yer aldığı dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 MP birincil lensin yanında 2MP derinlik sensörünün bulunduğu ikili kamera kurulumu olacak.
Telefon, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak.
160,1 x 73,8 x 7,5 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olacak Oppo A93'ün ekranın AMOLED olması sayesinde parmak izi sensörü ekranda yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh.
https://www.gizchina.com/2020/10/02/oppo-a93-launched-with-six-cameras-and-an-amoled-display/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Mediamarkt'da inanılmaz bir Oppo showroom'u var işin aslı. Demek zamanında Samsung'un çöp Exynos 7580 ile 7570 çipsetli cihazları pahalı pahalı Türkiye pazarına iteklemesi gibi Oppo da tarihi eser sayılacak Helio P70 Helio P90 çipsetli cihazlarla göz gözü görmez hale getirecek piyasayı.
Evet Xiaomi ithalatçısı (ya da reseller demek daha doğru olur.) evofone ile cepport fiyatlar konusunda içinde bulunduğumuz durum sebebiyle çok iddialı değiller.
Fakat her türlü Oppo Türkiye operasyonundan daha mantıklı cihazları Türkiye pazarına getiriyorlar.
Yine de telefon konusunda Samsung, tablet konusunda Huawei'nin Türkiye'ye özel fiyat politikası gibi politika belirleyen firma yok ülkemizde.
Reno 4 serisi gerçekten hayal kırıklığı olarak tarihe geçmek üzere. Realme X7, Mi 10T Lite, Oneplus Nord, Mi 10 Lite ile Redmi K30 Ultra hariç hiçbir cihazın alınabilirliği yok şu an.
Malesef bu cihazları bulabileceğimiz bir yer de yok tabi.
Reno 3 Pro 5G'nin fiyatı dezavantaj. Keza LG Velvet 5G de aynı sorunu yaşıyor.