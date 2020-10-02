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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası

    Oppo orta seviye akıllı telefon pazarına yönelik yeni bir cihazının tanıtımını yaptı. Oppo A93, güçlü özellikleriyle sınıfında iddialı olmak istiyor. Oppo A93, Mediatek Helio P95'ten güç alacak.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası

    Gün geçtikçe kalabalıklaşan orta seviye akıllı telefon pazarına son olarak Oppo A93 eklendi. Oppo A93, akıllı telefon üreticisinin Oppo F17 Pro ve Oppo Reno 4 Lite cihazları ile benzer görünüme sahip.

    Oppo A93, arkada dörtlü, önde ise ikili kamera kurulumu olmak üzere toplamda 6 kamera ile gelecek. Telefonda MediaTek'in orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği bir yonga seti yer alacak. Ayrıca telefon, AMOLED ekrana sahip

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    Oppo A93 teknik özellikleri

    Oppo A93, 6.43 inç büyüklüğünde, 2400x1080 piksel Full HD +, 60 Hz yenileme hızıyla AMOLED ekranla gelecek.

    Telefon, gücünü MediaTek Helio P95 yonga setinden alacak. Oppo A93, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza konfigürasyonuna sahip olacak.

    Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Oppo A93'ün arkasında, f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil sensör, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP geniş açılı lens, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörünün yer aldığı dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 MP birincil lensin yanında 2MP derinlik sensörünün bulunduğu ikili kamera kurulumu olacak.

    Telefon, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak.

    160,1 x 73,8 x 7,5 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olacak Oppo A93'ün ekranın AMOLED olması sayesinde parmak izi sensörü ekranda yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh.



    https://www.gizchina.com/2020/10/02/oppo-a93-launched-with-six-cameras-and-an-amoled-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ergenius (vedat bişkin) 2 hf. en beğenilen
    "Uygulama ile aç " eklentisi kaldırılana kadar dh protesto ediyorum. Obsesifim "x"ya basmaktan bıktım. Sosyal medyadan fazla kullandığım, 10 yıllık dh'e artık girmeyeceğim ve tarayıcıda hızlı eklentisini de kaldıracağım
    "Uygulama ile aç " eklentisi kaldırılana kadar dh protesto ediyorum. Obsesifim "x"ya basmaktan bıktım. Sosyal medyadan fazla kullandığım, 10 yıllık dh'e artık g...
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    Yanıtla +13
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    TearsForFears 2 hf.
    Orta segment telefon alınmaz. Dikkat ederseniz hepsi geniş açı kamerası koyuyor ama zum özelliği olan kamera koymuyor. Ois zaten yok. İşlemcilerin ismi değişiyor performansı değişmiyor. Kamera sayısı artıyor ama bir işe yaramıyor.
    Orta segment telefon alınmaz. Dikkat ederseniz hepsi geniş açı kamerası koyuyor ama zum özelliği olan kamera koymuyor. Ois zaten yok. İşlemcilerin ismi değişiyo...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Oppo iyi hoş ama ekran üst camı kırıldı A5s telefonun komble değişiyor ekran üst cam değişmiyor böyle bir kötü yanı var
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    SUPERMAN (SUPERMAN RETURNS) 2 hf.
    Mediatek işlemci ve oppo yok olmamış bence bu telefon. Fiyatta çok yüksek olacaktır her zamanki gibi
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    TearsForFears 2 hf.
    Orta segment telefon alınmaz. Dikkat ederseniz hepsi geniş açı kamerası koyuyor ama zum özelliği olan kamera koymuyor. Ois zaten yok. İşlemcilerin ismi değişiyor performansı değişmiyor. Kamera sayısı artıyor ama bir işe yaramıyor.
    Yanıtla +5
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    tolgatelli (Tolga Telli) 2 hf.
    5 ayda bir telefon mu çıkarılır

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    High Sierra 2 hf. tolgatelli
    Hocam A72 5G (Dimensity 720 5G) ile A92s 5G (Dimensity 800 5G) bu iki çöp cihazı da tokatlıyor ama neyse.
    Mediamarkt'da inanılmaz bir Oppo showroom'u var işin aslı. Demek zamanında Samsung'un çöp Exynos 7580 ile 7570 çipsetli cihazları pahalı pahalı Türkiye pazarına iteklemesi gibi Oppo da tarihi eser sayılacak Helio P70 Helio P90 çipsetli cihazlarla göz gözü görmez hale getirecek piyasayı.
    Evet Xiaomi ithalatçısı (ya da reseller demek daha doğru olur.) evofone ile cepport fiyatlar konusunda içinde bulunduğumuz durum sebebiyle çok iddialı değiller.
    Fakat her türlü Oppo Türkiye operasyonundan daha mantıklı cihazları Türkiye pazarına getiriyorlar.
    Yine de telefon konusunda Samsung, tablet konusunda Huawei'nin Türkiye'ye özel fiyat politikası gibi politika belirleyen firma yok ülkemizde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    High Sierra 2 hf.
    Oppo bu ne Helio P90 stoğudur ki şimdi sıra P95'e geldi.

    Reno 4 serisi gerçekten hayal kırıklığı olarak tarihe geçmek üzere. Realme X7, Mi 10T Lite, Oneplus Nord, Mi 10 Lite ile Redmi K30 Ultra hariç hiçbir cihazın alınabilirliği yok şu an.

    Malesef bu cihazları bulabileceğimiz bir yer de yok tabi.

    Reno 3 Pro 5G'nin fiyatı dezavantaj. Keza LG Velvet 5G de aynı sorunu yaşıyor.
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    ergenius (vedat bişkin) 2 hf. en beğenilen
    "Uygulama ile aç " eklentisi kaldırılana kadar dh protesto ediyorum. Obsesifim "x"ya basmaktan bıktım. Sosyal medyadan fazla kullandığım, 10 yıllık dh'e artık girmeyeceğim ve tarayıcıda hızlı eklentisini de kaldıracağım
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