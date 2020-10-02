Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası

Gün geçtikçe kalabalıklaşan orta seviye akıllı telefon pazarına son olarak Oppo A93 eklendi. Oppo A93, akıllı telefon üreticisinin Oppo F17 Pro ve Oppo Reno 4 Lite cihazları ile benzer görünüme sahip.

Oppo A93, arkada dörtlü, önde ise ikili kamera kurulumu olmak üzere toplamda 6 kamera ile gelecek. Telefonda MediaTek'in orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği bir yonga seti yer alacak. Ayrıca telefon, AMOLED ekrana sahip

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Oppo A93 teknik özellikleri

Oppo A93, 6.43 inç büyüklüğünde, 2400x1080 piksel Full HD +, 60 Hz yenileme hızıyla AMOLED ekranla gelecek.

Telefon, gücünü MediaTek Helio P95 yonga setinden alacak. Oppo A93, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza konfigürasyonuna sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Oppo A93'ün arkasında, f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil sensör, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP geniş açılı lens, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörünün yer aldığı dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 MP birincil lensin yanında 2MP derinlik sensörünün bulunduğu ikili kamera kurulumu olacak.

Telefon, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2'yi çalıştıracak.

160,1 x 73,8 x 7,5 mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında olacak Oppo A93'ün ekranın AMOLED olması sayesinde parmak izi sensörü ekranda yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh.

https://www.gizchina.com/2020/10/02/oppo-a93-launched-with-six-cameras-and-an-amoled-display/

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