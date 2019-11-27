Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Twitter, kullanılmayan hesapların sahiplerine e-posta göndermeye başladı. Şirket 6 aydan uzun bir süredir herhangi bir etkileşimde bulunmamış hesapları kapatacak.

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Son tarih 11 Aralık

Bir Twitter sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Kamuya açık konuşmaya hizmet etme taahhüdümüzün bir parçası olarak, insanların Twitter'da güvenebilecekleri daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için etkin olmayan hesapları temizlemek için çalışıyoruz. Bu çabanın bir kısmı, aktif olmayan hesaplar politikamızda belirtildiği gibi, insanları bir hesap açarken aktif olarak giriş yapmalarına ve Twitter'ı kullanmalarına teşvik etmek. Altı aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için proaktif bir şekilde ulaşmaya başladık."

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Bu açıklamaya paralel olarak eğer uzun bir süredir kullanmadığınız bir Twitter hesabınız varsa, kapanmaması için ara ara giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim. Şirketin etkin olmayan hesap kullanıcılarına gönderdiği e-postanın içeriğinde ise şu açıklamalar yer alıyor:

"Merhaba, Twitter'ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı'nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, ilk olarak 11 Aralık 2019'dan önce giriş yapmanız ve ekrandaki talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter'dan kaldırılacak."

https://www.theverge.com/2019/11/26/20984328/twitter-removing-inactive-accounts-usernames-available-date