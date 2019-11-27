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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor

    Mikro blog sitesi Twitter uzun bir süredir sisteme giriş yapmayan ve etkin olmayan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya hazırlanıyor. Şirket bu kullanıcılara e-posta göndermeye başladı bile.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor
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    Yayınlanan yeni bir rapora göre Twitter, kullanılmayan hesapların sahiplerine e-posta göndermeye başladı. Şirket 6 aydan uzun bir süredir herhangi bir etkileşimde bulunmamış hesapları kapatacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Android Nougat ve Oreo çalıştıran cihazlarda Bixby Voice desteğini sonlandırıyor"

    Son tarih 11 Aralık

    Bir Twitter sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Kamuya açık konuşmaya hizmet etme taahhüdümüzün bir parçası olarak, insanların Twitter'da güvenebilecekleri daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için etkin olmayan hesapları temizlemek için çalışıyoruz. Bu çabanın bir kısmı, aktif olmayan hesaplar politikamızda belirtildiği gibi, insanları bir hesap açarken aktif olarak giriş yapmalarına ve Twitter'ı kullanmalarına teşvik etmek. Altı aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için proaktif bir şekilde ulaşmaya başladık."

    Twitter kullanılmayan hesapları kapatmaya başlıyor
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    Bu açıklamaya paralel olarak eğer uzun bir süredir kullanmadığınız bir Twitter hesabınız varsa, kapanmaması için ara ara giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim. Şirketin etkin olmayan hesap kullanıcılarına gönderdiği e-postanın içeriğinde ise şu açıklamalar yer alıyor:

    "Merhaba, Twitter'ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı'nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, ilk olarak 11 Aralık 2019'dan önce giriş yapmanız ve ekrandaki talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter'dan kaldırılacak."



    https://www.theverge.com/2019/11/26/20984328/twitter-removing-inactive-accounts-usernames-available-date Yorum Yaz
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    Ussuz 3 sa.
    6 ay ne la 3-4 yıl de bari
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    fuckulteli 3 sa.
    Ölüp gidince arkamda kalsın diyordum, benden 6 ay sonra da hesap ölecek yani..
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    Johnny Silverhand 4 sa.
    Haziran 2009’da hesap açmışım öyle takılıyor. Belki ilerde değerlenir.
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    dostum kertenkele 5 sa.
    Önce benimkini kapatır herhalde yıllar yıllar evvel bir heves hesap açmıştım şimdi kullanıcı adı ve şifreyi bile hatırlamıyorum
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