Düzenlenen tweet nasıl görünecek? İlk paylaşım Twitter'dan geldi

Twitter, bu ayın başında tweet düzenleme özelliğinin test edildiğini duyurmuş ve düzenlenen tweetin ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Şimdi, Twitter Blue hesabı üzerinden ilk düzenlenen tweet paylaşıldı. Tüm Twitter kullanıcıları bu özelliği ne zaman almak henüz bilinmiyor ancak ilk olarak TwitterBlue abonelerine geleceği kesin.
Düzenlenen tweetler nasıl anlaşılacak? soranlar için, bir tweetin düzenlenip düzenlenmediği, yanında çıkan kalem simgesiyle açık bir şekilde görülebiliyor. “Son düzenleme” yazısına dokunulduğunda/tıklandığında tweette yapılan düzeltmeler görülebiliyor. En son düzenleme en üstte görünürken, eski olan silik bir şekilde gösteriliyor ve yanıtlama, retweet, paylaş butonları pasife dönüyor.
Twitter kullanıcıları, tweet düzenleme özelliğini yıllardır istiyor. Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, Twitter’a bu özelliğin asla gelmeyeceğini söylemişti ancak platform, Nisan ayında tweet düzenleme üzerinde çalışıldığını onaylamıştı. Twitter, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, öncelikle Twitter Blue abonelerinin (aylık 5 dolar) tweetleri düzenleyebileceğini söylemişti. Kullanıcıların bir tweeti düzenleyebilmesi için tweet attıktan sonra 30 dakika sürelerinin olduğu bilgisi de paylaşılmıştı. Tweet düzenleme seçeneği henüz aktif olmasa da Tweet nasıl düzenlenir? biliniyor.
Tweet düzenleme nasıl yapılır?
- Tweet’in yanındaki üç noktaya dokunun.
- Tweet düzenle (Edit Tweet) seçeneğine dokunun.
- Tweeti düzenleyin ve onaylayın.
- Düzenlenen tweetin yanında kalem simgesi çıkacaktır.
- Son düzenleme (Last edited) üzerine dokunarak, tweet düzenleme geçmişini görebilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum