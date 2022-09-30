Düzenlenen tweet nasıl görünecek? İlk paylaşım Twitter'dan geldi

Twitter, bu ayın başında tweet düzenleme özelliğinin test edildiğini duyurmuş ve düzenlenen tweetin ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Şimdi, Twitter Blue hesabı üzerinden ilk düzenlenen tweet paylaşıldı. Tüm Twitter kullanıcıları bu özelliği ne zaman almak henüz bilinmiyor ancak ilk olarak TwitterBlue abonelerine geleceği kesin.

Düzenlenen tweetler nasıl anlaşılacak? soranlar için, bir tweetin düzenlenip düzenlenmediği, yanında çıkan kalem simgesiyle açık bir şekilde görülebiliyor. “Son düzenleme” yazısına dokunulduğunda/tıklandığında tweette yapılan düzeltmeler görülebiliyor. En son düzenleme en üstte görünürken, eski olan silik bir şekilde gösteriliyor ve yanıtlama, retweet, paylaş butonları pasife dönüyor.

Twitter kullanıcıları, tweet düzenleme özelliğini yıllardır istiyor. Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, Twitter’a bu özelliğin asla gelmeyeceğini söylemişti ancak platform, Nisan ayında tweet düzenleme üzerinde çalışıldığını onaylamıştı. Twitter, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, öncelikle Twitter Blue abonelerinin (aylık 5 dolar) tweetleri düzenleyebileceğini söylemişti. Kullanıcıların bir tweeti düzenleyebilmesi için tweet attıktan sonra 30 dakika sürelerinin olduğu bilgisi de paylaşılmıştı. Tweet düzenleme seçeneği henüz aktif olmasa da Tweet nasıl düzenlenir? biliniyor.

Tweet düzenleme nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör

Tweet’in yanındaki üç noktaya dokunun. Tweet düzenle (Edit Tweet) seçeneğine dokunun. Tweeti düzenleyin ve onaylayın. Düzenlenen tweetin yanında kalem simgesi çıkacaktır. Son düzenleme (Last edited) üzerine dokunarak, tweet düzenleme geçmişini görebilirsiniz.

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