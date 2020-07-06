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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor

    İletişim Başkanlığı, yakın zamanda TBMM'ye sunulacak sosyal medya yasası için ABD, Almanya ve Fransa'daki yasaları inceliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    51
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta verdiği demeçte sosyal medyaya düzenlemeler yapılacağını açıklamasının ardından nelerin kısıtlanacağı ve nasıl bir düzenleme geleceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TBMM’ye kanun teklifi sunma hazırlığı yapan AK Parti yurt dışındaki sosyal medya yasalarını inceliyor.

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    ABD modeline yönelik yapılan çalışmada 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İletişim Uygunluk Yasası incelendi. Yasanın amacının 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumak olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarının, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulduğuna vurgu yapıldı. Hazırlanan çalışmada Google ve Facebook’a kesilen ceza miktarları da yer alıyor.

    Fransa’da ise 1 Temmuz 2020’de “İnternette Nefreti Önleme Yasası” yürürlüğe girdi. Yasaya uymayan kişilere 250 bin, tüzel kişilere 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanıyor.

    Almanya’da “Sosyal Ağlarda Yasanın Uygulanmasının Geliştirilmesi Kanunu (NetzDG)” uygulanıyor.  Bu yasanın içeriği geçtiğimiz aylarda Torba Yasa kapsamında TBMM’ye sunulan maddenin içeriğine benziyor. Yasaya aykırı içerikler 24 saat içersinde silinmek zorunda. Sosyal ağlar Almanya’daki faaliyetleri için bir temsilci atamak zorunda.



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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Madem bu ülkeleri inceliyorlar ve örnek alıyorlar, ekonomiyi, adaleti, eğitimi, demokrasiyi de örnek alsınlar ve uygulasınlar.
    3 Yanıt Yanıtla +64
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    monacomen 2 gün Redeemertr
    Sürekli siz Almanya olamıyorsunuz Almanya çok üstün ırk siz Türkler sürünüyorsunuz diye saatlik mesajlar atan troller damlamış hemen. Bakıyorum da Almanyada yasalar böyleymiş bizde niye yok diyemiyorsunuz. Almanya öncelikle bu tür sosyal medya trollerine karşı ağır yaptırımları var ve senin gibi böyle elini kolunu sallayarak ülkenin bütün kurumlarına troll saldırıları yapanları anından ensesinden tutup atıyor hesabını kapatıyor. Yine iyisin Türkiyede senin gibilere göz yumuluyor. Alman adaleti, demokrasisi bunu öngörüyor ama bu bizim gibi ülkelere trolleri de onlar besliyor maaşını onlar veriyor ne garip değil mi? Ne büyük tezat.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    trakyAli-1986 (ali ) 2 gün Redeemertr
    Ama onlarda ceza kesip para kazanma şansı Yok.Aksine kaliteli hizmet için para harcamak var.. Ama şahsım Cumhuriyetinde para gösterişe ve yalandan itibara harcanır
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    amadeus99 2 gün
    Bizde getirilmek istenen kanun ile alakası yok bu ülkelerdeki kanunların.



    Eğer oradaki kanunları uygularsan politikacılara küfür serbest.



    Politikacıların ise seçmenlere terörist, illet, zillet demesi. Afedersiniz ermeni demesi suç.



    Hikaye anlatmasınlar.
    Bizde getirilmek istenen kanun ile alakası yok bu ülkelerdeki kanunların. Eğer oradaki kanunları uygularsan politikacılara küfür serbest.
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    Yanıtla +39
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    Clusive 2 gün
    O ülkelerin ekonomisini, adaletini ve olanaklarını da örnek alırlar umarım.
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 sa.
    AKP’yi tebrik ediyorum. İnsan hakları, demokratik hak ve özgürlükler, bağımsız medya, azınlık hakları, hayvan hakları gibi konularda da Avrupa ne yapıyor diye araştırmalılar.



    Hazır bunları araştırırken ülkenin yöneticisine sözüm ona küfür etti diye 50 bin kişiyi hapse atmış AB ülkesi var mı bunu da bi araştırsınlar
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    iamNS (Enes ) 1 sa.
    Bizde kural değil yasaklar olur anca.
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    Hopelesss (TAKADA KİYOMİ) 1 sa.
    Bide isviçrenin medeni kanununu kullanıyoruz diye ağlarlar
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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 sa. Hopelesss
    Alternatifi de alternatif olsa.Çöl bedevisinin çöl kanunu zuhahaj
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Abdulhamid İngiliz zırhlısı ile ülkeyi terk etmedi gençler. Ezbere konuşmayın, elinizin altında internet var, araştırın öğrenin.
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    Funder 1 gün
    Korsan dizi/film siteleri kapatılsın.
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    Why Shy 1 gün
    Konuyu sulandırma çalışması. Türkiye'de getirilmek istenen ile konuda verilen örneklerin hiç bir ilgisi yok.
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    keynan 1 gün
    Anayasa mahkemesi Fransa'daki yasanın canına okudu, ifade özgürlüğü gerekçesiyle. Bilginiz olsun, o yasa yürürlüğe giremedi. Daha fazla bilgi (Fransızca: laquadrature.net/...
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    firat_kilic 2 gün
    1Euro=7.776TL farka bak. Bizi 18yıldır yön-eden adaletli(denge) ceza getirebilecek kapasitede mi ki? Atatürke laf söylenip ceza verilmezken abdülhamide laf söylenince kanal kapatılabiliyor. Biri ülkeyi kurucu diğeri ise ingiliz zırhlısı ile ülkeyi terk eden biri.

    Ekonomik duruma gelince yukarıdaki adalet gelmeden kimse ekonomi de iyilik beklemesin. Çünkü adalet mülkün temelidir.

    Atatürk demiş ki "Her fabrika bir KALE'dir" Kaleler fabrikalar satılıp kapatılırken bizleri dışa alıcı yapan kimlerdi? Cezalarını aldılar mı ki ceza kesecekler? Evet, millet adaletli ol biraz !!! Kes cezayı bitir işi !!! Korkma !!!
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    Alqu 2 gün yeni yorumcu
    bağımsız yargı olsa ben okeyim ama senin trolüm benim trolüm olayı işliyor mesela son medyadan yapılan çirkin saldırıda gördük bunu :) muhalif birisine yapılsa o adam çayını içip çıkacaktı sorgudan. ADALET haklıların olmalı GÜÇLÜLERİN değil.
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    cocainbar (ismail bey) 2 gün
    Turk tipi sosyal medya kanunu yakindir diyebilir miyiz?
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    2335 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasası ve
    6 etiket daha ABD almanya fransa Türkiye Haberleri yasa Internet
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