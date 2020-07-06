Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta verdiği demeçte sosyal medyaya düzenlemeler yapılacağını açıklamasının ardından nelerin kısıtlanacağı ve nasıl bir düzenleme geleceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TBMM’ye kanun teklifi sunma hazırlığı yapan AK Parti yurt dışındaki sosyal medya yasalarını inceliyor.

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor

Ayrıca Bkz. "DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor"

ABD modeline yönelik yapılan çalışmada 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İletişim Uygunluk Yasası incelendi. Yasanın amacının 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumak olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarının, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulduğuna vurgu yapıldı. Hazırlanan çalışmada Google ve Facebook’a kesilen ceza miktarları da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Fransa’da ise 1 Temmuz 2020’de “İnternette Nefreti Önleme Yasası” yürürlüğe girdi. Yasaya uymayan kişilere 250 bin, tüzel kişilere 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanıyor.

Tam Boyutta Gör

Almanya’da “Sosyal Ağlarda Yasanın Uygulanmasının Geliştirilmesi Kanunu (NetzDG)” uygulanıyor. Bu yasanın içeriği geçtiğimiz aylarda Torba Yasa kapsamında TBMM’ye sunulan maddenin içeriğine benziyor. Yasaya aykırı içerikler 24 saat içersinde silinmek zorunda. Sosyal ağlar Almanya’daki faaliyetleri için bir temsilci atamak zorunda.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.