Twitter, tweetleri düzenlemek için bir zamanlayıcı geliştiriyor

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Tersine mühendislik yapan Nima Ouji, Twitter'ın yaklaşan yazı düzenleme özelliğinin nasıl çalışacağıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.

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Geliştiriciye göre Twitter, "düzenle" düğmesine tıkladıktan sonra 30 dakika içinde bir tweet'in düzenlenmesine izin verecek. Öte yandan kullanıcılar, düzenleme sırasında Ouji'nin ekran görüntüsünde olduğu gibi özel bir zamanlayıcı görecekler.

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Ayrıca kullanıcılar, düzenlenen tweet'in eski halini beğenemeyecek, retweetleyemeyecek veya yanıtlayamayacak.

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Büyük olasılıkla, tweet düzenleme özelliği yalnızca Twitter Blue abonelerine sunulacak. Ne zaman yayına alınacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

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