Xiaomi, destek vermeyi sonlandırdığı cihaz listesine 10 model daha ekledi

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Xiaomi, artık yazılım güncellemesi almayacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini yayınladı. Bu cihazların piyasaya sürülmesinden bu yana iki yıldan fazla bir süre geçti ve bu nedenle güncellenmiş Xiaomi EOS (End of Support) listesine girdiler.

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EOS listesine dahil edilmesi, şirketin artık bu cihazlar için yeni işletim sistemleri ve güvenlik yamaları sürümlerini yayınlamayacağı anlamına geliyor. Aşağıdaki 10 Xiaomi cihaz artık güncelleme almayacak:

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Redmi Y3

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

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10 Xiaomi cihazının EOS listesine dahil edilmesi sonucunda, şirket artık bu cihazlardaki güvenlik açığı raporlarına da yanıt vermeyecek. Redmi Note 7 serisi üç yıl önce piyasaya sürüldü ve yalnızca bir Android işletim sistemi güncellemesi alabildi. Redmi K20 ise yaklaşık 3 yaşında.

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