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    Xiaomi, destek vermeyi sonlandırdığı cihaz listesine 10 model daha ekledi

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, destek sonu (EOS) listesine toplam 10 cihaz daha dahil etti. İşte artık güncelleme almayacak Xiaomi akıllı telefon ve tablet modelleri.
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    Xiaomi, 10 cihaz modelinden daha desteğini çekti
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    Xiaomi, artık yazılım güncellemesi almayacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini yayınladı. Bu cihazların piyasaya sürülmesinden bu yana iki yıldan fazla bir süre geçti ve bu nedenle güncellenmiş Xiaomi EOS (End of Support) listesine girdiler.

    EOS listesine dahil edilmesi, şirketin artık bu cihazlar için yeni işletim sistemleri ve güvenlik yamaları sürümlerini yayınlamayacağı anlamına geliyor. Aşağıdaki 10 Xiaomi cihaz artık güncelleme almayacak:

    • Redmi K20
    • Redmi Note 7
    • Redmi Note 7S
    • Redmi Note 7 Pro
    • Redmi 7
    • Redmi Y3
    • Xiaomi Mi Play
    • Xiaomi Mi 9 SE
    • Xiaomi Mi Pad 4
    • Xiaomi Mi Pad 4 Plus

    Xiaomi, 10 cihaz modelinden daha desteğini çekti
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    10 Xiaomi cihazının EOS listesine dahil edilmesi sonucunda, şirket artık bu cihazlardaki güvenlik açığı raporlarına da yanıt vermeyecek. Redmi Note 7 serisi üç yıl önce piyasaya sürüldü ve yalnızca bir Android işletim sistemi güncellemesi alabildi. Redmi K20 ise yaklaşık 3 yaşında.

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    Piêr Dé Sans 11 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 11 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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