Xiaomi, destek vermeyi sonlandırdığı cihaz listesine 10 model daha ekledi

Xiaomi, artık yazılım güncellemesi almayacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini yayınladı. Bu cihazların piyasaya sürülmesinden bu yana iki yıldan fazla bir süre geçti ve bu nedenle güncellenmiş Xiaomi EOS (End of Support) listesine girdiler.
EOS listesine dahil edilmesi, şirketin artık bu cihazlar için yeni işletim sistemleri ve güvenlik yamaları sürümlerini yayınlamayacağı anlamına geliyor. Aşağıdaki 10 Xiaomi cihaz artık güncelleme almayacak:
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Xiaomi Mi Play
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Pad 4
- Xiaomi Mi Pad 4 Plus
10 Xiaomi cihazının EOS listesine dahil edilmesi sonucunda, şirket artık bu cihazlardaki güvenlik açığı raporlarına da yanıt vermeyecek. Redmi Note 7 serisi üç yıl önce piyasaya sürüldü ve yalnızca bir Android işletim sistemi güncellemesi alabildi. Redmi K20 ise yaklaşık 3 yaşında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.