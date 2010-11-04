Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi

Twitter'ın Android için hazırlanmış olan resmi uygulaması güncellendi.

Yayınlanan güncelleme ile daha başarılı bir kullanıma sahip olan Twitter uygulamasında şu değişiklere yer verildi.

Tweet detayları: Bu güncelleme ile profilinizde görünen Tweet'lerin üzerine dokunarak daha detaylı bir görüntülemeye sahip olabilirsiniz.

Güncelleme: Daha önceki versiyonda yer alan tazeleme butonu kaldırılmış. Tweet listenizi güncellemek için sayfayı aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacak.

Alıntı (Quote): Bu özellik ile Retweet fonksiyonunun yanında başkalarının Tweetlerini doğrudan alıntı yaparak kullanabilirsiniz.

Seçeneklere ulaşma: Profilinizde yer alan tweetlerin seçeneklerine erişmek için istediğiniz mesajın üzerinde parmağınızı kaydırmanız yeterli olacak.

Twitter'ın Android için hazırlanan resmi uygulamasının yeni sürümünü aşağıdaki barkodu kullanarak indirebilirsiniz.