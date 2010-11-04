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Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi

Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi
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Twitter'ın Android için hazırlanmış olan resmi uygulaması güncellendi.

Yayınlanan güncelleme ile daha başarılı bir kullanıma sahip olan Twitter uygulamasında şu değişiklere yer verildi.

Tweet detayları: Bu güncelleme ile profilinizde görünen Tweet'lerin üzerine dokunarak daha detaylı bir görüntülemeye sahip olabilirsiniz.

Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi
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Güncelleme: Daha önceki versiyonda yer alan tazeleme butonu kaldırılmış. Tweet listenizi güncellemek için sayfayı aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacak.

Alıntı (Quote): Bu özellik ile Retweet fonksiyonunun yanında başkalarının Tweetlerini doğrudan alıntı yaparak kullanabilirsiniz.

Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi
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Seçeneklere ulaşma: Profilinizde yer alan tweetlerin seçeneklerine erişmek için istediğiniz mesajın üzerinde parmağınızı kaydırmanız yeterli olacak.

Twitter'ın Android için hazırlanan resmi uygulamasının yeni sürümünü aşağıdaki barkodu kullanarak indirebilirsiniz.

Twitter'ın Android için hazılanmış olan resmi uygulaması güncellendi
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Bl00dyHell 9 yıl
Facebook uygulamasıda güncellendi bu gün
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asiboldon 9 yıl
Tweet ana sayfasındaki tweetlerde bağlantı verenlerin (örn. Youtube videosu) bağlantısına yıklar tıklamaz açılıyordu. Şimdi önce kişinin sayfası açıyor sonra bağlantı aktif oluyor. Sonra bağlantıya git-geri dön ordanoraya-ordanoraya [>:] Ne gerek vardı değiştirmeye anlamadım.
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