Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu

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2018 yılının başlarında Uber’in sürücüsüz araç testlerinde; prototip aracın yoldan karşıya geçmekte olan yaşlı bir yayaya çarparak ölümüne neden olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sürücüsüz araç teknolojileri sorulanmaya başlarken konu da yargıya intikal etmişti.

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Bir yedek şoför ile yapılan testlerde aracın sensör sisteminin gerekli tepkiyi vermediği için yayaya çarptığı iddia edilmişti. Uber o dönem kurbanın ailesiyle anlaşarak dava açmamalarını sağlamıştı ancak eyalet yönetimi olayı soruşturma kararı almıştı.

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Soruşturmada Uber doğrudan sorumlu olmasa da ani fren yapma mekanizmasının devre dışı bırakılmasının sorumluluğu doğrudan şoförün üzerine bıraktığı ifade edildi. Aslında araç 6 saniye önceden nesneyi tespit etmiş ancak yaya olduğunu algılayamadığı için tepki vermemişti. Şoför de dikkat etmediği için kaza gerçekleşmişti.

Diğer taraftan şoför Rafaela Vasquez’in ek bir soruşturma için Tampa savcılığına sevkine karar verilmişti. Kaza raporları da incelenerek sürüş esnasında Hulu platformu üzerinde The Voice programını izleyen Vasquez’in ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu işlediğine karar verildi.

Bölge avukatları dikkatsiz araç kullanmanın büyük bir öneme sahip olduğunu ve kazada ölüme sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Vasquez mahkemede ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak. Hatırlanacağı üzere kaza sonrasında Uber; 100 civarında test sürücüsünü işten çıkarmış ve uzman şoförlere yer verme kararı almıştı.

https://www.engadget.com/uber-autonomous-crash-negligent-homicide-032513753.html

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