Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu

    Uber prototip aracının yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermesi ile ilgili yapılan soruşturmada yedek şoför ihmalkarlığı olduğu gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.
    8 sa.
    1b
    3
    12
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu
    Tam Boyutta Gör

    2018 yılının başlarında Uber’in sürücüsüz araç testlerinde; prototip aracın yoldan karşıya geçmekte olan yaşlı bir yayaya çarparak ölümüne neden olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sürücüsüz araç teknolojileri sorulanmaya başlarken konu da yargıya intikal etmişti.

    Çok tartışıldı

    Bir yedek şoför ile yapılan testlerde aracın sensör sisteminin gerekli tepkiyi vermediği için yayaya çarptığı iddia edilmişti. Uber o dönem kurbanın ailesiyle anlaşarak dava açmamalarını sağlamıştı ancak eyalet yönetimi olayı soruşturma kararı almıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spot robot köpeği evinize geliyor

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    Soruşturmada Uber doğrudan sorumlu olmasa da ani fren yapma mekanizmasının devre dışı bırakılmasının sorumluluğu doğrudan şoförün üzerine bıraktığı ifade edildi. Aslında araç 6 saniye önceden nesneyi tespit etmiş ancak yaya olduğunu algılayamadığı için tepki vermemişti. Şoför de dikkat etmediği için kaza gerçekleşmişti.

    Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu

    Diğer taraftan şoför Rafaela Vasquez’in ek bir soruşturma için Tampa savcılığına sevkine karar verilmişti. Kaza raporları da incelenerek sürüş esnasında Hulu platformu üzerinde The Voice programını izleyen Vasquez’in ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu işlediğine karar verildi.

    Bölge avukatları dikkatsiz araç kullanmanın büyük bir öneme sahip olduğunu ve kazada ölüme sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Vasquez mahkemede ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak. Hatırlanacağı üzere kaza sonrasında Uber; 100 civarında test sürücüsünü işten çıkarmış ve uzman şoförlere yer verme kararı almıştı.



    https://www.engadget.com/uber-autonomous-crash-negligent-homicide-032513753.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa.
    Neyse vazgeçtim bunlara herhangi bir şeyi izah edebilmenin imkanı yok sanırım Z kuşağını böyle kabul edeceğiz gidecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Proprietor (Akif Altun) 4 sa.
    Bir arkadaş var konuda uberi suçlamak için saçma saçma şeyler söyleyip duruyor yok test pistinde test etsinmiş de bilmem neymiş gerçekten arabayı yapar yapmaz trafiğe saldıklarını mı düşünüyor bunlar tabi ki testleri yapılmış ama gerçek trafikte test etmeden emin olamazsın çünkü gerçek dünya o test pistinden çok farklıdır aklının ucundna geçmeyecek şeyler gerçek dünyada olabilir onun için trafikte test etmek gerekli ki eğer test sürüşü yapıyorum kime çarparsam çarpayım diye saçma bir mantıkları olsa içine şöför koymazlar adamlar arabaya şöförde koymuş yanlış bir şey olursa müdahale etsin diye o şöför işini yapmadı diye suçlu niye şirket olsun şirket gerekli önlemi almış çalışan işini yapmamış bu kadar basit
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa.
    Tam geliştiremediysen, hala riskler varsa trafiğe çıkarmıcaksın kardeşim. Kendi test pistinde geliştireceksin (önce kendi kumunda oynayacaksın yani) , risk minimuma indirdiğine trafiğe çıkaracaksın. Neresi anlaşılmıyor bu söylediğimin?"Test sürüşü yapıyorum açılın lan çarparsam da mesuliyet kabul etmem, atarım şöföre suçu olur biter." Bu mu yani inovasyon?Bi de Allah akıl fikir versin diyorlar arkadaş güler misin ağlar mısın?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 4 sa.
    Test sürüşü diyor, millet algoritmaya laf atıyor. Allah akıl fikir versin, algoritma tam çalışsa test sürüşü mü olur? Eksikler var ki bulmaya, düzeltmeye calısıyorlar. Adamlar boşuna mı sürücü koymuş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 5 sa.
    hala yeni ve çok komplike bir teknoloji.illaki olgunlaşma süreci olacak.havayastığı bile ilk yıllarında kaç can almıştı.ama yine de otonom kaza haberleri son 1 yılda hayli azaldı.2 sene içinde artık C segmentinde sunulmaya yaygınlaşmaya başlayacak heralde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa. (düzenlendi)
    bu sensör veya algoritma hatası olabilir !
    bir diğer açıdan olası olabilecek hata senaryolarından biri ise ;

    olası yeni kaza senaryosu ! ---

    makine hesaplıyor ! (makine savunması) duruş mesafesi ve zamanı vardı.
    ama insan kaza olacak, refleksiyle ;; oto-kontrol ü devre dışı bırakıp direksiyonu kırmaya çalıştı.
    sonuç ; duruş mesafesi yetersiz ; kontrol insanda ! sorumlu insan !!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wol4onak 7 sa.
    Yakından takip edemediğimiz için kim suçlu kim suçsuz bir şey diyemiyeceğim ancak hukuki sorumluk önemli, şoför mü yoksa otonom sürüşmü. Bu otonomlar test aşamasında olduğundan hukuken şoförün sorumluluğu olabilir. Tabi anlaşma kontratları bir şeyi değiştiriyor mu bilmiyorum. İyi bir şoförde olsan ıssız bir yerde karanlıkta otonomun(tembellik/uyuşukluk) verdiği çalışma hissiyle zamanında tepki veremeyebilirsin. Doğru ya da belkide iftira olmasına karşı, şoför bir şeyler izliyormuş tabiki buda suç. Ancak öte taraftanda araç 6 sn. öncesinde nesneyi algılamış olmasına rağmen gerekli tepkiyi vermemiş. Yani olay bayağı karışık. Benim fikrime göre daha çok şoför suçlu, çünkü araç daha ar-ge/test aşamasında, zaten bu yüzünden araçta bir şoför konuşlandırıyorlar, Uberin taahattüt ettiği bir şey yok daha.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 7 sa.
    Otonom araçların kralı Tesladır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 sa. (düzenlendi)
    Şirketle nasıl alakası yok kardeşim kafanız güzel mi geçiyorsunuz klavyenin başına? Sırf sürücülere para vermemek için sürücüsüz araç yapmak amacıyla daha yeterince hazır olmadan trafiğe açık alanda sürücüsüz araç denemek şirketin hatası değil de mahalle bakkalının mı hatası?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 sa.
    Olan gariban şöföre oldu desenize. Ölene tabiki önce. Şirket bir şekilde sıyıracak kendini. Al sana adalet.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 7 sa. ilkerinanç
    Şirketle alakası yok şoför yolu takip edeceğine, ki bu test sürüşünde yapması gereken şey o, telefondan "O Ses" izliyor.



    Hatırlamıyorsaniz araç içi vidoe kaydı da vardı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +651 lazer__ +214 Guhong01 +205 encuni +199 Murat.Ak +178 rookiecod3r +138 ardakn18 +125 mokoko_TR +117 Giresunlufuk +117 misterrium +106
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1022 kez okundu.
    8 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uber, uber accident ve
    2 etiket daha rafael vasquez Donanım
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,4b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi 1 sa. Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı 1 sa. Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi 2 sa. Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı 2 sa. Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı 3 sa. Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti 4 sa. Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı 5 sa. Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President 5 sa. Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü 5 sa. Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor 6 sa. Nintendo 3DS serisi üretimden kalkıyor 6 sa. Apple'dan ucuza tamir "CPR Teknik servise sorduk" 7 sa. Spot robot köpeği evinize geliyor 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu Sonraki LEGO, oyuncak parçalarının paketlerinde plastik kullanmayı bıraktığını duyurdu 19 sa. Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu 21 sa. Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor 21 sa. Aksungur İHA, tam mühimmatla uçuş rekoru kırdı 22 sa. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin en çok binek otomobil ihraç ettiği ülke Fransa oldu 23 sa. Razer Kishi kontrolcüsü iPhone için satışa sunuldu 23 sa. Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz 1 gün Realme 7i tanıtıldı: 90 Hz ekran, 5.000 mAh pil ve dört arka kamera 1 gün İçi püfür püfür kasa "Corsair 4000D Airflow incelemesi" 1 gün Amazon yöneticisi açıkladı: "Prime fiyatı kalıcı olarak 7,90 TL" 1 gün Galaxy Z Flip 2 daha büyük dış ekran ve batarya ile geliyor 1 gün DARPA, uçak kokpitlerindeki elektromanyetik alanların pilotlar üzerindeki etkilerini inceleyecek 1 gün Volkswagen Grubu'nun Bugatti'yi Hırvat marka Rimac'a satacağı iddia ediliyor 1 gün Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir 1 gün PS Store'da iki yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 1 gün Dünyanın ilk RISC-V tabanlı PC modeli geliyor 1 gün Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gemisi: Xperia 5 II 1 gün Yerli proje Trexo Wheels; fonlama hedefini geçti 1 gün LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,56 - Euro=8,93 - Altın=472 | 17 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız