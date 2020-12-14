Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek

Birçok popüler oyunun yayıncılığını yapan ve şirket olarak da popüler olan Ubisoft, Epic Games benzeri bir kampanya başlattı ancak biraz daha düşük bütçeli gibi duruyor.

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Ubisoft bugünden itibaren 18 Aralık'a kadar her gün bir yeni hediye vereceğini açıkladı. Hediye Ubisoft'un kendi paltformu üzerinden verilecek ve verilen hediyeler tüm platformlar için geçerli olacak. Bugünün hediyesi Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi eşyası olan Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için efsanevi Bayek kostümü.

Önümüzdeki günlerde verielcek olan hediyeler belli değil ancak bu dört gün içerisinde oyun içi hediyeler dışında belki bir veya birden fazla oyun da hediye edebillir. Geçtiğimiz senelerde Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs serilerinden oyunlar hediye etmişlerdi.

Bugünün hediyesini buradan alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde kayda değer bir hediye olursa sizlere tekrar aktaracağız. Ancak siz yine de günlük kontrol etmeyi unutmayın, belki de istediğiniz bir oyun içi eşyayı ücretsiz alabilirsiniz.

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