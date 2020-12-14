Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek

    Assassin's Creed, Watch Dogs ve Far Cry gibi oyunların yayıncısı olan Ubisoft, bugün itibaren 18 Aralık'a kadar her gün bir hediye veriyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
    37,3b
    3
    11
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek

    Birçok popüler oyunun yayıncılığını yapan ve şirket olarak da popüler olan Ubisoft, Epic Games benzeri bir kampanya başlattı ancak biraz daha düşük bütçeli gibi duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor

    Ayrıca Bkz. "179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor"

    Ubisoft bugünden itibaren 18 Aralık'a kadar her gün bir yeni hediye vereceğini açıkladı. Hediye Ubisoft'un kendi paltformu üzerinden verilecek ve verilen hediyeler tüm platformlar için geçerli olacak. Bugünün hediyesi Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi eşyası olan Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için efsanevi Bayek kostümü. 

    Önümüzdeki günlerde verielcek olan hediyeler belli değil ancak bu dört gün içerisinde oyun içi hediyeler dışında belki bir veya birden fazla oyun da hediye edebillir. Geçtiğimiz senelerde Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs serilerinden oyunlar hediye etmişlerdi.

    Bugünün hediyesini buradan alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde kayda değer bir hediye olursa sizlere tekrar aktaracağız. Ancak siz yine de günlük kontrol etmeyi unutmayın, belki de istediğiniz bir oyun içi eşyayı ücretsiz alabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Yigit315 (Yusuf Yiğit TURAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çöp
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komedi şov
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hediyeye gerek yok Valhalla yı indirime soksun yeter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lextor (Ömer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pc oyunculuğu: bedava oyun verem milleti sevindirem



    Konsol oyunculuğu: zam yapam fiyat artıram milleti sinirlendirem
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rayman garanti
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    choyrn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uplay den vereceklerse nasıl tüm platformlar için geçerli oluyor?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun içi eşyası mı veriyor? Hehe, uyanıkspor mu bunlar :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Oyun da vereceklermiş.


    [color=#454545]From [color=#454545]Monday[color=#454545], [color=#454545]14 December 2020[color=#454545] to [color=#454545]Saturday[color=#454545], [color=#454545]19 December 2020[color=#454545], you will have the chance to claim [color=#454545]games[color=#454545] and [color=#454545]in-game items[color=#454545] with our Happy Holidays giveaway!


    ...


    [color=#454545]All [color=#454545]games[color=#454545] redeemed will be for [color=#454545]PC only[color=#454545]. In-game [color=#454545]items[color=#454545] will be available on each platform that you [color=#454545]own the game[color=#454545] on.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#006600]Umarım Prince of percia serilerini verirler(Warrior Within, The Sands Of Time, The Forgotten Sands, The Two Thrones vs..); tekrar oynarım ben şahsen, gönül isterdi ki [color=#FF0000]remake versinler ama ne yapalım :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komedi şov
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zeynep43g (Zeynep G.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gu¨zel bis¸ey verirler umarım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yigit315 (Yusuf Yiğit TURAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çöp
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 hf. 8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde 1 hf. Ücretsiz aksiyon oyunu Infinite Bomber 3D Android için yayınlandı 1 hf. Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı 1 hf. Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak 1 hf. Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı 1 hf. BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı 1 hf. HES uygulamasına dair son istatistikler 1 hf. DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti 1 hf. Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek 1 hf. iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 1 hf. Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor 1 hf. iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir 1 hf. New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı 1 hf. Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek Sonraki Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor 1 hf. YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı 1 hf. Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor 1 hf. iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil 1 hf. Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor 1 hf. Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi] 1 hf. iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek 1 hf. ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak 1 hf. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu 1 hf. 126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız