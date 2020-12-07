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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı

    Yayıncılığını popüler oyun şirketi Ubisfot'un yaptığı Idle Restaurant Tycoon, iOS e Android cihazlar için yayınlandı. Oyuna App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini Kolibri Games'in yaptığı simülasyon oyunu Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Uzay-zaman temalı MMORPG Chrono Odyssey, iOS ve Android için duyuruldu"

    Oyuna şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak ulaşabiirsiniz. Oyun Android cihazlarda 109 MB, iOS cihazlarda 305 MB. Android cihazlara oyunu yükleyebilmek için Android 5.5 veya sonraki bir sürümü, iOS cihazlara yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    Oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Tanıtım Yazısı

    Nasıl etkili bir restoran yöneticisi milyoner olunacağını hiç merak ettiniz mi? Bu yeni otomatik (idle) restoran oyunuyla öğrenebilirsin!

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    Bir Idle Restoran Kralı Ol - İmparatorluğunu kur

    • Restoranını ve otomatik (idle) gelirlerini yönet.
    • Zengin olmak, restoranları yenilemek, yemekleri hazırlamak ve imparatorluğunu inşa etmek için stratejilerini oluştur!
    • En iyi yemek pişirme simülatörünü oyna!

    Artık bitmeyen tıklamalara gerek kalmadı. Tıklama oyunlarından bıktıysan ve diğer tıklama simülatörlerine benzemeyen bir oyun arıyorsan, bu tam sana göre bir oyun! Kendi idle restoran kralı hikayeni oluştur.

    • En iyi usta şefi işe al, personelini seç, paranı yönet ve harika bir yönetici ol.
    • Bu restoran oyunuyla idle iş insanı milyoner yemek pişirme imparatorluğunu genişlet.
    • Dünya çapında konumlar ve her seviyede daha da iyileşen aşçılar ve personel ile yemek pişirme macerası.

    Yeni mutfak hikayeleri keşfet. Bu simülatörde yatırım yapmak ve (çevrimiçi ve çevrimdışı) olabildiğince çok para kazanmak için doğru yönetim stratejisini keşfet! Yeni mutfak hikayelerini açmak için seviye atla.

    • Yenilemeler yap ve imparatorluğunu inşa et.
    • Bu idle oyununda milyoner bir yönetici ol.

    Restoran oyunumuz, diğer tüm tıklama oyunlarından farklı bir oyundur.

    Yemek pişirme macerana başla

    Yemek pişirme simülatörümüzle, istediğin strateji ile kendi restoran hikayeni yaratabilir ve bir idle imparatorluk sahibi olabilirsin.

    Idle Restoran Kralı'nda her adımda, şefinle birlikte lezzetli yemekler hazırlayacak, pişirecek ve servis edeceksin. Daha fazla para kazanmak ve mutfağını yenilemek için müşterilerini memnun et.

    • Ekonomini iyileştirmek için paranla yatırım yapıp gelir elde et ve zengin ol!
    • Sektördeki en iyi personeli işe al, ücretlerini ve geliri yönet!
    • Idle imparatorluğunu inşa et!
    • Bu bir tıklama oyunu değildir, sürekli tıklama yok!
    • Stratejinle kendi restoran hikayeni oluştur!
    • Müşterileri restorana çek ve işletmeni geliştir!
    • Yeni mutfak hikayeleri keşfet!
    • Bu iş adamı oyununda paranı çevrimiçi veya çevrimdışı olarak artır!
    • Yemek Pişir, Seviye Atla, Kilitleri Aç ve Paraları Topla!

    Para kazanmak için sürekli tıklamanızın gerektiği diğer tıklama oyunlarını unutun. Otomatik (Idle) Yemek Pişirme Simülatörümüz normal bir tıklama oyunu değildir.

    Yeni bir tür restoran hikayesi oyunu

    • Sahip olacağın her farklı mutfak için en iyi aşçıyı bul.
    • Şefini, mutfağını ve personelini geliştir.
    • Müşterilerini memnun et ve idle işlemeni genişlet.
    • En iyi milyoner restoran müdürü ol.


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar pizza tycoon vardı (1994) ne oynardık be...
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