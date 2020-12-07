Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiriciliğini Kolibri Games'in yaptığı simülasyon oyunu Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Uzay-zaman temalı MMORPG Chrono Odyssey, iOS ve Android için duyuruldu"

Oyuna şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak ulaşabiirsiniz. Oyun Android cihazlarda 109 MB, iOS cihazlarda 305 MB. Android cihazlara oyunu yükleyebilmek için Android 5.5 veya sonraki bir sürümü, iOS cihazlara yükleyebilmek için iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Nasıl etkili bir restoran yöneticisi milyoner olunacağını hiç merak ettiniz mi? Bu yeni otomatik (idle) restoran oyunuyla öğrenebilirsin!

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Bir Idle Restoran Kralı Ol - İmparatorluğunu kur

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Zengin olmak, restoranları yenilemek, yemekleri hazırlamak ve imparatorluğunu inşa etmek için stratejilerini oluştur!

En iyi yemek pişirme simülatörünü oyna!

Artık bitmeyen tıklamalara gerek kalmadı. Tıklama oyunlarından bıktıysan ve diğer tıklama simülatörlerine benzemeyen bir oyun arıyorsan, bu tam sana göre bir oyun! Kendi idle restoran kralı hikayeni oluştur.

En iyi usta şefi işe al, personelini seç, paranı yönet ve harika bir yönetici ol.

Bu restoran oyunuyla idle iş insanı milyoner yemek pişirme imparatorluğunu genişlet.

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Bu bir tıklama oyunu değildir, sürekli tıklama yok!

Stratejinle kendi restoran hikayeni oluştur!

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Yeni mutfak hikayeleri keşfet!

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Yemek Pişir, Seviye Atla, Kilitleri Aç ve Paraları Topla!

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Sahip olacağın her farklı mutfak için en iyi aşçıyı bul.

Şefini, mutfağını ve personelini geliştir.

Müşterilerini memnun et ve idle işlemeni genişlet.

En iyi milyoner restoran müdürü ol.

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