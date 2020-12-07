Uzay-zaman temalı MMORPG Chrono Odyssey, iOS ve Android için duyuruldu

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Yayıncılıiını ve geliştiriciliğini NPIXEL'in yaptığı uzay zaman temalı devasa çok oyunculu MMORPG oyun Chrono Odyssey; konsollar, PC ve mobil cihazlar için duyuruldu.

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Chrono Odyssey; büyük ölçekli savaşlar, harita keşfi, 18 farklı işin bulunduğu yeni bir iş sistemi, Unreal Engine 4 ile gelşitirilmiş gerçekçi görseller ve romanlar ile genişletilecek bir evren sunmayı hedefliyor. Oyunun müziklerini ise Resident Evil 7: Biohazard ve God of War'un müziklerini hazırlayan Cris Velasco hazırlayacak.

Oyunun 2022 yılında konsollar, PC ve mobil cihazlar için yayınlanması bekleniyor. Oyunun geliştirme aşamasına 2019'da başlandığı söyleniyor ve 2021'de testelerin başlaması bekleniyor.

Oyun için paylaşılan duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2020/12/space-time-fantasy-mmorpg-chrono-odyssey-announced-for-console-pc-ios-and-android

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