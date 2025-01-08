OnePlus 13, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör OnePlus, amiral gemisi telefonu OnePlus 13'ü küresel pazar için resmen tanıttı. Çin'de tanıtıldığından bu yana hem satış hem de performans rekorları kıran cihaz, şimdi de rekabetçi bir fiyatla küresel pazara geliyor. İşte OnePlus 13'ün detaylı özellikleri ve fiyatı...

OnePlus 13 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr

162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel

6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12/16/24GB

12/16/24GB Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚

50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚ Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps

8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps

32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)

100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK) İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği

Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

OnePlus 13, 6.82 inç boyutunda BOE üretimi bir LTPO AMOLED ekranla geliyor. Crystal Shield teknolojisiyle korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor. Ayrıca 1-120Hz arasında değişen yenileme hızı ve düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekran, selefine kıyasla dört tarafında 2.5D kıvrımlı bir yapıya sahip.

Tam Boyutta Gör Cihazın gövdesi alüminyum çerçeveyle güçlendirilmiş ve IP68/69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı sağlanmış durumda. OnePlus 13, yalnızca 8.5 mm inceliğinde ve 210 gram ağırlığında. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılıyor.

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OnePlus 13, 12GB, 16GB ve 24GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanı sıra, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile kutusundan çıkacak. Ayrıca cihaz, ısı yönetimi için 9.925 mm² büyüklüğünde bir buhar odasına sahip. 6.000 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu şarj sistemi sayesinde cihaz, %50 doluluğa yalnızca 13 dakikada, tam şarja ise 36 dakikada ulaşabiliyor.

Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi

OnePlus 13’ün arka tarafında Hasselblad imzasını taşıyan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera, OIS destekli 50MP Sony LYT-808 sensörü kullanıyor. Ayrıca 50 MP çözünürlüklü 3x optik zoom periskop telefoto ve 120° görüş açısına sahip 50 MP geniş açılı kamera sistemi mevcut. Ön bölümde ise, 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.

OxygenOS 15 ile uzun vadeli destek

OnePlus 13, OxygenOS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android güncellemesi, 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ise Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

OnePlus 13 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr

162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel

6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12/16/24GB

12/16/24GB Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚

50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚ Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps

8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps

32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)

100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK) İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği

Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

OnePlus 13 fiyatı

12GB + 256GB: 899.99 dolar

899.99 dolar 16GB + 512GB: 999.99 dolar

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