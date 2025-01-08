Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 13, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Bir süre önce tanıtımı yapılarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 13, kısa bir bekleyişin ardından global pazar için de raflardaki yerini aldı. İşte yeni fiyat-performans canavarı OnePlus 13...
    OnePlus 13, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, amiral gemisi telefonu OnePlus 13'ü küresel pazar için resmen tanıttı. Çin'de tanıtıldığından bu yana hem satış hem de performans rekorları kıran cihaz, şimdi de rekabetçi bir fiyatla küresel pazara geliyor. İşte OnePlus 13'ün detaylı özellikleri ve fiyatı...

    OnePlus 13 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
    • Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12/16/24GB
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
    • Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
    • Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
    • İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

    OnePlus 13, 6.82 inç boyutunda BOE üretimi bir LTPO AMOLED ekranla geliyor. Crystal Shield teknolojisiyle korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor. Ayrıca 1-120Hz arasında değişen yenileme hızı ve düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekran, selefine kıyasla dört tarafında 2.5D kıvrımlı bir yapıya sahip.

    OnePlus 13, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihazın gövdesi alüminyum çerçeveyle güçlendirilmiş ve IP68/69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı sağlanmış durumda. OnePlus 13, yalnızca 8.5 mm inceliğinde ve 210 gram ağırlığında. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılıyor. 

    OnePlus 13, 12GB, 16GB ve 24GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanı sıra, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile kutusundan çıkacak. Ayrıca cihaz, ısı yönetimi için 9.925 mm² büyüklüğünde bir buhar odasına sahip. 6.000 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu şarj sistemi sayesinde cihaz, %50 doluluğa yalnızca 13 dakikada, tam şarja ise 36 dakikada ulaşabiliyor.

    Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi

    OnePlus 13’ün arka tarafında Hasselblad imzasını taşıyan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera, OIS destekli 50MP Sony LYT-808 sensörü kullanıyor. Ayrıca 50 MP çözünürlüklü 3x optik zoom periskop telefoto ve 120° görüş açısına sahip 50 MP geniş açılı kamera sistemi mevcut. Ön bölümde ise, 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.

    OxygenOS 15 ile uzun vadeli destek

    OnePlus 13, OxygenOS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android güncellemesi, 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ise Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor. 

    OnePlus 13 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
    • Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12/16/24GB
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
    • Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
    • Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
    • İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC

    OnePlus 13 fiyatı

    • 12GB + 256GB: 899.99 dolar
    • 16GB + 512GB: 999.99 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes b 180 yorum decameson 0.5 ne işe yarar 37 1/3 ne demek soruyu bil 4 gb internet kazan viski soğuk mu içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTRO 3520
    DELL 15.6" VOSTRO 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız