OnePlus 13, küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

- OnePlus 13 özellikleri
- Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi
- OxygenOS 15 ile uzun vadeli destek
- OnePlus 13 özellikleri
- OnePlus 13 fiyatı
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OnePlus 13 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
- Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16/24GB
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
- Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
- Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
- İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
OnePlus 13, 6.82 inç boyutunda BOE üretimi bir LTPO AMOLED ekranla geliyor. Crystal Shield teknolojisiyle korunan bu panel, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor. Ayrıca 1-120Hz arasında değişen yenileme hızı ve düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekran, selefine kıyasla dört tarafında 2.5D kıvrımlı bir yapıya sahip.
OnePlus 13, 12GB, 16GB ve 24GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanı sıra, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile kutusundan çıkacak. Ayrıca cihaz, ısı yönetimi için 9.925 mm² büyüklüğünde bir buhar odasına sahip. 6.000 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu şarj sistemi sayesinde cihaz, %50 doluluğa yalnızca 13 dakikada, tam şarja ise 36 dakikada ulaşabiliyor.
Hasselblad destekli üçlü kamera sistemi
OnePlus 13’ün arka tarafında Hasselblad imzasını taşıyan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera, OIS destekli 50MP Sony LYT-808 sensörü kullanıyor. Ayrıca 50 MP çözünürlüklü 3x optik zoom periskop telefoto ve 120° görüş açısına sahip 50 MP geniş açılı kamera sistemi mevcut. Ön bölümde ise, 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
OxygenOS 15 ile uzun vadeli destek
OnePlus 13, OxygenOS 15 ile kutudan çıkıyor ve 4 yıl boyunca Android güncellemesi, 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ise Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve mobil oyunlara özel 4D titreşim motoru ve üç aşamalı uyarı kaydırıcısı bulunuyor.
OnePlus 13 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.9 x 76.5 x 8.5 mm 210 gr
- Ekran: 6,82 inç LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.500 nit, 1440 x 3168 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16/24GB
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.6 1/1.43" OIS + 50 MP, f/2.6 1/1.95", 3x optik zoom OIS + 50 MP, f/2.0 120˚
- Video kayıt: 8K30fps, 4K30/60fps, 1080p30/60/240/480fps
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.4 1/2.74" 4K@30/60fps
- Pil: 100W kablolu, 50W kablosuz 6.000 mAh batarya (0-50 13DK, 0-100 36DK)
- İşletim sistemi: Android 15, OxygenOS 15 - 4 yıl Android güncelleme desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 7, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.4, NFC
OnePlus 13 fiyatı
- 12GB + 256GB: 899.99 dolar
- 16GB + 512GB: 999.99 dolar
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