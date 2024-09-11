Dünyanın ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT'in inceleme videoları ortaya çıktı

- Hem telefon hem tablet
- Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri
- Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı
- Yorumlar
Hem telefon hem tablet
Tamamen katlı halde 6,4 inç boyutunda normal bir akıllı telefon boyutuna sahip cihaz, 12,8 mm kalınlığıyla üçe katlanabilen bir telefon için oldukça ince sayılır. Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlıpa sahip olduğunu belirtelim. Sadece bir katı açılarak da kullanılabilen telefon, bu haldeyken 7,9 inçlik bir ekran ve 7,45 mm kalınlık sunuyor. Tamamen açıldığında ise 10 inç boyutunda ve 3,6-4,75 mm kalınlığında oldukça ince bir tablete dönüşüyor. Ancak 298 gr ağırlık, telefon olarak kullanılmak için biraz fazla görünüyor.
Huawei Mate XT, çift menteşeli tasarımı sayesinde birçok kullanım senaryosu sunabiliyor. Segmentlerden birini katlayabilir ve telefonun geri kalanını tutmak için bir ayaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonla beraber gelen kılıfta yer alan ayak ile telefonu dik olarak kullanmak da mümkün.
Huawei Mate XT Ultimate'in kutu içeriği de zengin. Büyük bir kutunun içerisinde, telefonun kendisinin yanı sıra, bir ev ve araç şarj cihazı, iki USB kablosu, Huawei FreeBuds 5 ve koruyucu bir kılıf yer alıyor. Video'larda ayrıca HarmonyOS'un kullanıcı arayüzünü sürekli değişen ekran boyutuna ve yönüne uyacak şekilde ne kadar yetenekli bir şekilde adapte edildiği de görünüyor.
Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri
- Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz
- İşlemci: Kirin 9010 5G
- RAM: 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto
- Ön Kamera:8MP
- Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu,
- Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)
- Ağırlık: 298 gr
Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı
Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 16GB+256GB versiyonunda 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar fiyat etiketine sahip.
Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.