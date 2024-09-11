Dünyanın ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT'in inceleme videoları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Huawei, geçtğimiz gün dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate Design'ı piyasaya sürdü. Açıldığında 10 inç boyutunda bir tablete dönüşen telefonun yeteneklerini gösteren inceleme videoları ortaya çıkmaya başladı.

Hem telefon hem tablet

Tamamen katlı halde 6,4 inç boyutunda normal bir akıllı telefon boyutuna sahip cihaz, 12,8 mm kalınlığıyla üçe katlanabilen bir telefon için oldukça ince sayılır. Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlıpa sahip olduğunu belirtelim. Sadece bir katı açılarak da kullanılabilen telefon, bu haldeyken 7,9 inçlik bir ekran ve 7,45 mm kalınlık sunuyor. Tamamen açıldığında ise 10 inç boyutunda ve 3,6-4,75 mm kalınlığında oldukça ince bir tablete dönüşüyor. Ancak 298 gr ağırlık, telefon olarak kullanılmak için biraz fazla görünüyor.

Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! 1 gün önce eklendi

Huawei Mate XT, çift menteşeli tasarımı sayesinde birçok kullanım senaryosu sunabiliyor. Segmentlerden birini katlayabilir ve telefonun geri kalanını tutmak için bir ayaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonla beraber gelen kılıfta yer alan ayak ile telefonu dik olarak kullanmak da mümkün.

Huawei Mate XT Ultimate'in kutu içeriği de zengin. Büyük bir kutunun içerisinde, telefonun kendisinin yanı sıra, bir ev ve araç şarj cihazı, iki USB kablosu, Huawei FreeBuds 5 ve koruyucu bir kılıf yer alıyor. Video'larda ayrıca HarmonyOS'un kullanıcı arayüzünü sürekli değişen ekran boyutuna ve yönüne uyacak şekilde ne kadar yetenekli bir şekilde adapte edildiği de görünüyor.

Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri

Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz

6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz İşlemci: Kirin 9010 5G

Kirin 9010 5G RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto

f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu,

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu, Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)

156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran) Ağırlık: 298 gr

Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı

Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 16GB+256GB versiyonunda 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar fiyat etiketine sahip.

Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.

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