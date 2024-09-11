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    Dünyanın ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT'in inceleme videoları ortaya çıktı

    Huawei, geçtğimiz gün dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate Design'ı piyasaya sürdü. Telefonun yeteneklerini gösteren inceleme videoları ortaya çıkmaya başladı.
    Huawei Mate XT'in inceleme videoları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtğimiz gün dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT Ultimate Design'ı piyasaya sürdü. Açıldığında 10 inç boyutunda bir tablete dönüşen telefonun yeteneklerini gösteren inceleme videoları ortaya çıkmaya başladı.

    Hem telefon hem tablet

    Tamamen katlı halde 6,4 inç boyutunda normal bir akıllı telefon boyutuna sahip cihaz, 12,8 mm kalınlığıyla üçe katlanabilen bir telefon için oldukça ince sayılır. Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlıpa sahip olduğunu belirtelim. Sadece bir katı açılarak da kullanılabilen telefon, bu haldeyken 7,9 inçlik bir ekran ve 7,45 mm kalınlık sunuyor. Tamamen açıldığında ise 10 inç boyutunda ve 3,6-4,75 mm kalınlığında oldukça ince bir tablete dönüşüyor. Ancak 298 gr ağırlık, telefon olarak kullanılmak için biraz fazla görünüyor.

    Huawei Mate XT, çift menteşeli tasarımı sayesinde birçok kullanım senaryosu sunabiliyor. Segmentlerden birini katlayabilir ve telefonun geri kalanını tutmak için bir ayaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonla beraber gelen kılıfta yer alan ayak ile telefonu dik olarak kullanmak da mümkün.

    Huawei Mate XT Ultimate'in kutu içeriği de zengin. Büyük bir kutunun içerisinde, telefonun kendisinin yanı sıra, bir ev ve araç şarj cihazı, iki USB kablosu, Huawei FreeBuds 5 ve koruyucu bir kılıf yer alıyor. Video'larda ayrıca HarmonyOS'un kullanıcı arayüzünü sürekli değişen ekran boyutuna ve yönüne uyacak şekilde ne kadar yetenekli bir şekilde adapte edildiği de görünüyor.

    Huawei Mate XT Ultimate Design özellikleri

    • Ekran: 6,4 inç FHD+ (Kapalı halde), 7,9 inç 2K (yarım açık), 10,2 inç 3K çözünürlük (tam açık), 120Hz 
    • İşlemci: Kirin 9010 5G
    • RAM: 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
    • Arka Kamera: f/1.2 ile f/4.0 OIS 50MP birincil, f/2.2 12MP ultra geniş açı, 5.5x optik zoom, OIS ve f/3.4 12MP periskop telefoto
    • Ön Kamera:8MP
    • Pil: 5.600 mAh batarya 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı:  5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve bir USB 3.1 Type-C portu, 
    • Boyutlar: 156,7x73x12,8 mm (tek ekran), 156,7x143x7,45 mm (çift ekran) ve 156,7x219x3,6 mm (üçlü ekran)
    • Ağırlık: 298 gr

    Huawei Mate XT Ultimate Design fiyatı

    Huawei Mate XT Ultimate Design, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle 16GB+256GB versiyonunda 2.808 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Daha üst seviye 16GB+512GB versiyonu yaklaşık 3.089 dolar, en üst seviye 16GB+1TB sürümü ise 3.370 dolar fiyat etiketine sahip.

    Huawei Mate XT Ultimate Design halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve satışlar Çin'de 20 Eylül'de başlayacak. Telefonun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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