Huawei Mate XT Ultimate Design sessizce ön siparişe çıktı: İşte beklenenler

Huawei Mate XT Ultimate Design beklenen özellikler
Kaçıranlar için Huawei Mate XT Ultimate Design, şirketin ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT adıyla geliyor ve 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olacak. Ön sipariş sayfası ise katlanabilir cihazın bazı özelliklerini doğruluyor.
Şu an için Huawei Mate XT Ultimate Design hakkında bilinenler sınırlı. Ancak arka yüzeyine baktığımızda, periskop telefoto lens barındıran tanıdık bir sekizgen kamera modülü görüyoruz. Arka panel de vegan deriyle kaplanmış. Ayrıca telefonun hem içe hem de dışa doğru katlanan çift menteşeli tasarım, ve ince bir profile sahip olacağını doğruladı.
İç ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. Huawei Mate XT'nin 10 Eylül tarihli Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe merakla beklenen Huawei Watch GT5 ve Watch D2'nin yanı sıra Aito M9 elektrikli aracın yeni sürümü de eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.