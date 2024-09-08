Huawei Mate XT Ultimate Design sessizce ön siparişe çıktı: İşte beklenenler

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Huawei, Mate XT Ultimate Design adlı ilk üç katlı telefonunu 10 Eylül'de Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, akıllı telefon Çin e-ticaret platformu JD.com'da ön siparişe açıldı. İşte Mate XT Ultimate Design beklenen özellikler ve fiyatı...

Huawei Mate XT Ultimate Design beklenen özellikler

Kaçıranlar için Huawei Mate XT Ultimate Design, şirketin ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT adıyla geliyor ve 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olacak. Ön sipariş sayfası ise katlanabilir cihazın bazı özelliklerini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre 20 Eylül'den itibaren Çin'de satışa sunulacak katlanabilir telefona, 16/512 GB ve 16 GB/1 TB olmak üzere iki bellek çeşidi eşlik edecek. Buna değinmişken, telefonun şaşırtıcı olmayacak şekilde 14.900 Yuan'a yani yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

Şu an için Huawei Mate XT Ultimate Design hakkında bilinenler sınırlı. Ancak arka yüzeyine baktığımızda, periskop telefoto lens barındıran tanıdık bir sekizgen kamera modülü görüyoruz. Arka panel de vegan deriyle kaplanmış. Ayrıca telefonun hem içe hem de dışa doğru katlanan çift menteşeli tasarım, ve ince bir profile sahip olacağını doğruladı.

Huawei'nin üçe katlanır telefonu Mate XT, tanıtım videosunda görü 2 gün önce eklendi

İç ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. Huawei Mate XT'nin 10 Eylül tarihli Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe merakla beklenen Huawei Watch GT5 ve Watch D2'nin yanı sıra Aito M9 elektrikli aracın yeni sürümü de eşlik edecek.

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