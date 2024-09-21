Huawei resmi olarak açıkladı: Mate XT Ultimate küresel pazara geliyor

2025'in ilk çeyreğinde küresel pazara açılacak
Telefonun küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Huawei yaptığı açıklamayla 2025'in ilk çeyreğinde telefonun küresel olarak piyasaya çıkacağını açıkladı.
Çin'de 2800 dolar başlangıç fiyatına sahip olan Mate XT, Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki fiyat farkını hesaba kattığımızda 3000 doların çok üstünde fiyat etiketine sahip olabilir.
Kapalı haldeyken 6,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve açıldığında 10,2 inç büyüklüğünde tablete dönüşen Mate XT, Kirin 9010 5G yonga setinden güç alıyor ve 16 GB RAM ve 1 TB'e kadar depolama seçenekleri sunuyor. 1 TB depolamaya sahip tepe modelin fiyatıysa 3370 dolara kadar çıkıyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...