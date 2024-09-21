Huawei resmi olarak açıkladı: Mate XT Ultimate küresel pazara geliyor

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin ilk üçe katlanabilir telefonu Mate XT Ultimate Çin'de satışa çıktı. Yoğun ilgi gören ve 6 milyonun üzerinde ön sipariş alan telefon, çıktığı gibi karaborsaya düşmüş durumda.

2025'in ilk çeyreğinde küresel pazara açılacak

Telefonun küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Huawei yaptığı açıklamayla 2025'in ilk çeyreğinde telefonun küresel olarak piyasaya çıkacağını açıkladı.

Çin'de 2800 dolar başlangıç ​​fiyatına sahip olan Mate XT, Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki fiyat farkını hesaba kattığımızda 3000 doların çok üstünde fiyat etiketine sahip olabilir.

Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! 1 hf. önce eklendi

Kapalı haldeyken 6,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve açıldığında 10,2 inç büyüklüğünde tablete dönüşen Mate XT, Kirin 9010 5G yonga setinden güç alıyor ve 16 GB RAM ve 1 TB'e kadar depolama seçenekleri sunuyor. 1 TB depolamaya sahip tepe modelin fiyatıysa 3370 dolara kadar çıkıyor

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Huawei resmen açıkladı: Mate XT Ultimate küresel pazara geliyor