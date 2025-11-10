Bataryada devrim beklerken tersine devrim yaşanıyor: Bataryalar küçülüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Belirli bir sınırı aşan taşınabilir bataryaların ya da mobil cihaz bataryalarının hava yolu taşımacılığında artık kısıtlamalara tabi olması üreticileri de zorlamaya başladı. Samsung ve Apple bu nedenle bataryaları büyütemiyor.

Batarya krizi patlak verdi

Kaynaklara göre Apple ve Samsung’un batarya kapasitesini sınırlamasının ardında ABD ve Avrupa’daki katı hava güvenliği düzenlemeleri yatıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yıl içerisinde Lityum Batarya Rehberi’ni güncellemişti. Güncellemede 20Wh değerini aşan bataryalar tehlikeli madde sınıfına giriyor ve özel ambalajlama, ek etiketleme ve karmaşık nakliye belgeleri gerektiriyor. Bu da lojistik maliyetleri ciddi biçimde artırıyor.

Örneğin 4000 mAh kapasiteye ve 3.7V nominal voltaja sahip bir batarya yaklaşık 14.8 Wh güce denk geliyor yani sınırın oldukça altında. Ne var ki batarya kapasitesi ve nominal voltaj artınca işin rengi değişiyor. Peki Çinli üreticilerin devasa bataryaya sahip akıllı telefonları nasıl pazarlıyor?

Çinli markalar büyük bataryaya sahip mobil cihazları ya da şarj istasyonlarını daha çok kendi pazarlarına ya da kısıtlamaların esnek olduğu pazarlara sunuyor ve önemli satış rakamları elde ediyor. Apple ve Samsung gibi küresel üreticiler ise böyle bir sınıflamaya gidemediği için ürünlerinin ABD ve AB’ye taşınmasında ek zorluklarla karşılaşıyor. Bu yüzden bataryadan fedakârlık yapmak zorunda kalıyor. Bunun anlamı 20Wh üzerine çıkabilen akıllı telefonları görmek pek mümkün olmayabilir.

