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    Ücretsiz Gemini kullanıcıları, daha hızlı ve gelişmiş Flash 1.5 desteğine kavuştu

    Google, yapay zeka asistanı Gemini için önemli bir güncelleme yayınladı. Şirketin Mayıs 2024'te tanıttığı daha hızlı ve gelişmiş Gemini 1.5 Flash modeli ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunuldu.
    Ücretsiz Gemini'ye, daha hızlı ve gelişmiş model desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka asistanı Gemini için önemli bir güncelleme yayınladı. Şirketin Mayıs 2024'te tanıttığı daha hızlı ve gelişmiş Gemini 1.5 Flash dil modeli artık ücretsiz kullanıcıların kullanımına açılıyor. Bunun yanında Google, Gemini'yi Avrupa genelindeki Google Mesajlar'a getiriyor.

    Gemini 1.5 Flash, ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunuldu

    Hız ve verimlilik için optimize edilen Gemini 1.5 Flash, önceki modele göre 4 kat daha uzun bağlam penceresi (8K yerine 32K) sunuyor. Böylece tek seferde daha fazla veriyi işleyerek, daha kaliteli ve yüksek doğrulukta cevaplar verebiliyor. Yeni model, Google Drive'dan veya cihazlardan yüklenen dosyaları destekliyor, ancak bu özellik şuanda yalnızca Gemini Advanced için sunuluyor. Google, özelliğin yakında ücretsiz sürüme de geleceğini açıkladı.

    Güncellemeyle beraber Gemini, Avrupa'da Google Mesajlar uygulamasına geliyor. Böylece, fransızca, Lehçe veya İspanyolca gibi yeni eklenen dillerle artık sohbet etmek mümkün hale geliyor. Gemini uygulaması da ayrıca daha fazla bölgede kullanıma sunuluyor, böylece toplam 230 ülke ve bölgede uygulama kullanıma sunulmuş olacak.

    Gemini'ye gelen bir diğer yenilik ise yanıtlara ek içeriklerin eklenmesi. Şuan için İngilizce sorgulara gelen özellik ile, kart şeklindeki ek bağlantılara tıklanarak asistanın verdiği cevaplar ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Özellik, sadece web aramalarını değil, Gmail ile ilgili bağlantıları da içerecek.

    Son olarak Google, önümüzdeki haftalarda küresel olarak gençler için Gemini'ye erişimi genişletmeyi planlıyor. Şu anda, 13 yaşından büyük kullanıcılar yapay zekaya erişebiliyor; ancak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcıların en az 18 yaşında olması gerekiyor. Gençler için yeni Gemini, çocukların güvenliği için ek güvenlik önlemlerine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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