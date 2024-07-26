Ücretsiz Gemini kullanıcıları, daha hızlı ve gelişmiş Flash 1.5 desteğine kavuştu

Gemini 1.5 Flash, ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunuldu
Hız ve verimlilik için optimize edilen Gemini 1.5 Flash, önceki modele göre 4 kat daha uzun bağlam penceresi (8K yerine 32K) sunuyor. Böylece tek seferde daha fazla veriyi işleyerek, daha kaliteli ve yüksek doğrulukta cevaplar verebiliyor. Yeni model, Google Drive'dan veya cihazlardan yüklenen dosyaları destekliyor, ancak bu özellik şuanda yalnızca Gemini Advanced için sunuluyor. Google, özelliğin yakında ücretsiz sürüme de geleceğini açıkladı.
Güncellemeyle beraber Gemini, Avrupa'da Google Mesajlar uygulamasına geliyor. Böylece, fransızca, Lehçe veya İspanyolca gibi yeni eklenen dillerle artık sohbet etmek mümkün hale geliyor. Gemini uygulaması da ayrıca daha fazla bölgede kullanıma sunuluyor, böylece toplam 230 ülke ve bölgede uygulama kullanıma sunulmuş olacak.
Gemini'ye gelen bir diğer yenilik ise yanıtlara ek içeriklerin eklenmesi. Şuan için İngilizce sorgulara gelen özellik ile, kart şeklindeki ek bağlantılara tıklanarak asistanın verdiği cevaplar ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Özellik, sadece web aramalarını değil, Gmail ile ilgili bağlantıları da içerecek.
Son olarak Google, önümüzdeki haftalarda küresel olarak gençler için Gemini'ye erişimi genişletmeyi planlıyor. Şu anda, 13 yaşından büyük kullanıcılar yapay zekaya erişebiliyor; ancak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcıların en az 18 yaşında olması gerekiyor. Gençler için yeni Gemini, çocukların güvenliği için ek güvenlik önlemlerine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.