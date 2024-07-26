Ücretsiz Gemini kullanıcıları, daha hızlı ve gelişmiş Flash 1.5 desteğine kavuştu

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka asistanı Gemini için önemli bir güncelleme yayınladı. Şirketin Mayıs 2024'te tanıttığı daha hızlı ve gelişmiş Gemini 1.5 Flash dil modeli artık ücretsiz kullanıcıların kullanımına açılıyor. Bunun yanında Google, Gemini'yi Avrupa genelindeki Google Mesajlar'a getiriyor.

Gemini 1.5 Flash, ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunuldu

Hız ve verimlilik için optimize edilen Gemini 1.5 Flash, önceki modele göre 4 kat daha uzun bağlam penceresi (8K yerine 32K) sunuyor. Böylece tek seferde daha fazla veriyi işleyerek, daha kaliteli ve yüksek doğrulukta cevaplar verebiliyor. Yeni model, Google Drive'dan veya cihazlardan yüklenen dosyaları destekliyor, ancak bu özellik şuanda yalnızca Gemini Advanced için sunuluyor. Google, özelliğin yakında ücretsiz sürüme de geleceğini açıkladı.

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Güncellemeyle beraber Gemini, Avrupa'da Google Mesajlar uygulamasına geliyor. Böylece, fransızca, Lehçe veya İspanyolca gibi yeni eklenen dillerle artık sohbet etmek mümkün hale geliyor. Gemini uygulaması da ayrıca daha fazla bölgede kullanıma sunuluyor, böylece toplam 230 ülke ve bölgede uygulama kullanıma sunulmuş olacak.

Gemini'ye gelen bir diğer yenilik ise yanıtlara ek içeriklerin eklenmesi. Şuan için İngilizce sorgulara gelen özellik ile, kart şeklindeki ek bağlantılara tıklanarak asistanın verdiği cevaplar ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Özellik, sadece web aramalarını değil, Gmail ile ilgili bağlantıları da içerecek.

Son olarak Google, önümüzdeki haftalarda küresel olarak gençler için Gemini'ye erişimi genişletmeyi planlıyor. Şu anda, 13 yaşından büyük kullanıcılar yapay zekaya erişebiliyor; ancak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcıların en az 18 yaşında olması gerekiyor. Gençler için yeni Gemini, çocukların güvenliği için ek güvenlik önlemlerine sahip olacak.

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Ücretsiz Gemini'ye, daha hızlı ve gelişmiş model desteği geldi