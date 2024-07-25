OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi duyurdu

SearchGPT arama motoru Google'a rakip oluyor
SearchGPT, internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayan bir arama motoru olacak. Ancak diğer arama motorlarından farklı olarak sadece link vermeyip aynı zamanda bulduğu bilgileri özetleyip anlamlandıracak.
Örneğin, müzik festivalleri hakkında arama yaptığınızda size kısa açıklamalar ve etkinliklerin detaylarıyla birlikte bağlantılar sunuyor. Örneğin, salatalık ekimi hakkında bilgi istiyorsunuz. SearchGPT size ekim zamanlarını ve farklı salatalık çeşitlerini açıklayacak.
SearchGPT Arama Motoru özellikleri:
- Özetleme ve kaynak bağlantıları: Arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunuyor ve kaynak bağlantılarıyla destekliyor.
- Gerçek zamanlı bilgi erişimi: SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişmesini sağlıyor.
- Görsel yanıtlar: Görsel yanıtlar özelliği ile daha etkileşimli ve görsel açıdan zengin arama sonuçları sağlıyor.
Şu an için SearchGPT sadece 10 bin test kullanıcısına açık. OpenAI, üçüncü taraf ortaklarla çalışarak arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemeleri kullanıyor. Bu hizmet, başlangıçta ChatGPT’ye entegre edilmesi planlanan bir özellik olarak prototip aşamasında sunuluyor.
OpenAI, SearchGPT’yi çeşitli haber ortaklarıyla iş birliği yaparak geliştirdi. The Wall Street Journal, The Associated Press ve Vox Media gibi organizasyonlardan gelen geri bildirimlerle sistemi sürekli olarak iyileştiriyor. Yayıncılar, içeriklerinin nasıl görüneceğini yönetebilecek ve içeriklerinin model eğitiminde kullanılmaması için seçenekler sunulacak.
SearchGPT, Google’ın AI özelliklerini entegre etme çabalarına ciddi bir rakip olacak. Google’ın bile bu gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyor. Ayrıca, OpenAI’nin maliyetleri hızla artıyor ve bu yeni ürünle birlikte para kazanma yollarını bulmaları gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.