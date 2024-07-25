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    OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi duyurdu

    OpenAI, hızlı ve zamanında yanıtları net ve ilgili kaynaklarla sunan yeni yapay zeka arama özelliklerinin geçici prototipi olan SearchGPT'yi test ettiğini duyurdu.
    OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, sonunda yapay zeka destekli SearchGPT arama motorunu duyurdu. SearchGPT, web'deki güncel bilgileri kullanarak sorularınıza hızlı ve doğrudan yanıt verecek ve ilgili kaynaklara net bağlantılar sunacak.

    SearchGPT arama motoru Google'a rakip oluyor

    SearchGPT, internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayan bir arama motoru olacak. Ancak diğer arama motorlarından farklı olarak sadece link vermeyip aynı zamanda bulduğu bilgileri özetleyip anlamlandıracak.

    Örneğin, müzik festivalleri hakkında arama yaptığınızda size kısa açıklamalar ve etkinliklerin detaylarıyla birlikte bağlantılar sunuyor. Örneğin, salatalık ekimi hakkında bilgi istiyorsunuz. SearchGPT size ekim zamanlarını ve farklı salatalık çeşitlerini açıklayacak.

    SearchGPT Arama Motoru özellikleri:

    • Özetleme ve kaynak bağlantıları: Arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunuyor ve kaynak bağlantılarıyla destekliyor.
    • Gerçek zamanlı bilgi erişimi: SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişmesini sağlıyor.
    • Görsel yanıtlar: Görsel yanıtlar özelliği ile daha etkileşimli ve görsel açıdan zengin arama sonuçları sağlıyor.

    Şu an için SearchGPT sadece 10 bin test kullanıcısına açık. OpenAI, üçüncü taraf ortaklarla çalışarak arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemeleri kullanıyor. Bu hizmet, başlangıçta ChatGPT’ye entegre edilmesi planlanan bir özellik olarak prototip aşamasında sunuluyor.

    OpenAI, SearchGPT’yi çeşitli haber ortaklarıyla iş birliği yaparak geliştirdi. The Wall Street Journal, The Associated Press ve Vox Media gibi organizasyonlardan gelen geri bildirimlerle sistemi sürekli olarak iyileştiriyor. Yayıncılar, içeriklerinin nasıl görüneceğini yönetebilecek ve içeriklerinin model eğitiminde kullanılmaması için seçenekler sunulacak.

    SearchGPT, Google’ın AI özelliklerini entegre etme çabalarına ciddi bir rakip olacak. Google’ın bile bu gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyor. Ayrıca, OpenAI’nin maliyetleri hızla artıyor ve bu yeni ürünle birlikte para kazanma yollarını bulmaları gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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