OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi duyurdu

Tam Boyutta Gör OpenAI, sonunda yapay zeka destekli SearchGPT arama motorunu duyurdu. SearchGPT, web'deki güncel bilgileri kullanarak sorularınıza hızlı ve doğrudan yanıt verecek ve ilgili kaynaklara net bağlantılar sunacak.

SearchGPT arama motoru Google'a rakip oluyor

SearchGPT, internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayan bir arama motoru olacak. Ancak diğer arama motorlarından farklı olarak sadece link vermeyip aynı zamanda bulduğu bilgileri özetleyip anlamlandıracak.

Örneğin, müzik festivalleri hakkında arama yaptığınızda size kısa açıklamalar ve etkinliklerin detaylarıyla birlikte bağlantılar sunuyor. Örneğin, salatalık ekimi hakkında bilgi istiyorsunuz. SearchGPT size ekim zamanlarını ve farklı salatalık çeşitlerini açıklayacak.

SearchGPT Arama Motoru özellikleri:

Özetleme ve kaynak bağlantıları : Arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunuyor ve kaynak bağlantılarıyla destekliyor.

: Arama sonuçlarını özetleyerek kullanıcıya sunuyor ve kaynak bağlantılarıyla destekliyor. Gerçek zamanlı bilgi erişimi : SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişmesini sağlıyor.

: SearchGPT, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere anında erişmesini sağlıyor. Görsel yanıtlar: Görsel yanıtlar özelliği ile daha etkileşimli ve görsel açıdan zengin arama sonuçları sağlıyor.

Şu an için SearchGPT sadece 10 bin test kullanıcısına açık. OpenAI, üçüncü taraf ortaklarla çalışarak arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemeleri kullanıyor. Bu hizmet, başlangıçta ChatGPT’ye entegre edilmesi planlanan bir özellik olarak prototip aşamasında sunuluyor.

OpenAI, SearchGPT’yi çeşitli haber ortaklarıyla iş birliği yaparak geliştirdi. The Wall Street Journal, The Associated Press ve Vox Media gibi organizasyonlardan gelen geri bildirimlerle sistemi sürekli olarak iyileştiriyor. Yayıncılar, içeriklerinin nasıl görüneceğini yönetebilecek ve içeriklerinin model eğitiminde kullanılmaması için seçenekler sunulacak.

SearchGPT, Google’ın AI özelliklerini entegre etme çabalarına ciddi bir rakip olacak. Google’ın bile bu gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyor. Ayrıca, OpenAI’nin maliyetleri hızla artıyor ve bu yeni ürünle birlikte para kazanma yollarını bulmaları gerekiyor.

