Şimdiye kadar, Android telefonunuz veya tabletiniz kilitliyken Gemini'yi çağırdığınızda, dijital asistan yalnızca alarmları ve zamanlayıcıları kontrol etme, müzik çalma ve duraklatma gibi bazı temel komutları yerine getirebiliyordu. Yeni güncellemeyle beraber, artık çok daha fazla işleve erişilebilecek.

Google uygulamasına yeni seçenek eklendi

Android telefonlardaki Google uygulamasının Gemini ayarları altında "Kilit ekranında Gemini" adlı yeni bir seçenek sunulmaya başlandı. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz veya tabletiniz kilitli olsa bile Gemini sorularınızı yanıtlayabilecek. Gemini'yi çağırıp ona bir şey sorduğunuzda, dijital asistan tam ekran olarak açılacak ve metin, kamera veya mikrofonu kullanarak soru sorabileceksiniz. Tabiki bunu yapmak için ekran kilidini açmanız gerekecek.

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Google, Andoid'teki Google Asistan'ı yavaş yavaş Gemini'yle değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, yapay zeka asistanını Android geneline daha fazla entegre etmeye başladı. Bu adım da onlardan biri. Artık Android kullanıcıları varsayılan asistan olarak Gemini'yi seçebiliyor.

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Android telefonlar kilitliyken artık Gemini'ye soru sorulabiliyor