Rüzgar enerjisinde uçurtma benzeri yelkenli ile enerji üretimi dönemi

İnsanlık son zamanlarda rüzgar enerjisinden dünya çapında devasa miktarda elektrik üretmeye başladı. Ancak ne yazık ki yüzeye yakın yerlerden düzgün rüzgar enerjisi elde etmek zor. O yüzden tepelerde dahi yüksek direklere mecbur kalmaktayız. SkySails Enerji ise bunu paraşüt benzeri bir yelkeni 800 metre uzunluğunda bir halat ile 400 metre yüksekliğe çıkarıp rüzgarın 2-3 kat hızlı estiği, enerjinin 8-27 kat daha fazla olduğu bölgeyi kullanarak çözme peşinde.

Sistem otomatik olarak paraşüt benzeri uçurtmayı 20 metrelik bir kuleden salmakta ve gökyüzünde paraşütün ucundaki otomatik yönlendiriciler ile yön verilirken ana ünitede salınan ip kısaltılıp uzatılmakta. Rüzgar gücünün az olduğu yerde geri sarılan sistem rüzgar gücünün yüksek olduğu yerde salınıyor bu sayede geri çekilme enerjisi, ürettiği enerjinin %5-10’unu oluşturuyor.

Doğal olarak fırtınalı zamanlarda sistem toplanıp saklanıyor. Rüzgarın aniden kesilmesi durumunda ise merkezi sistem uçurtmayı toplayarak yapay rüzgar yaratıp düzgün kuleye iniş yapmasını sağlaması planlanmış.

Sistemin en büyük özelliklerinden birisi ise yüksek irtifada rüzgarların düzenli olması nedeniyle fosil kaynaklı yakıtlardan elde edilen düzenli elektrik üretimini sağlaması. Budasistemib diğer yenilebilir enerji kaynaklarından daha az bataryaya ihtiyaç duymasını sağlıyor. Hatta öyle ki gece gündüz demeden sistem yıl boyunca %75 çalışma kapasitesi ile tüm diğer yenilebilir enerjilerin çok önünde.

Geliştirilen yapı, yağmurda veya karda sıfırın altında bile çalıştırılabiliyor. Sistemin şu andaki tek sorunu rüzgardan yararlandığı alanın düşük olması nedeniyle ürettiği güç kapasitesi. Tek bir sistem 200 kW güce ulaşabiliyor. Bu devasa rüzgar türbinlerinin tek birinin üretebildiği 16 MW güç rekorunun yanında çok küçük kalıyor.

Geliştirilen rüzgar yelkeni büyütülüp MW seviyesine çıkartılmadan ticari olarak kullanımı oldukça kısıtlı olacak gibi zira böyle bir sistemden onlarca kurmak yerine konvansiyonel bir türbinden bir tanesini kurup onu çalıştırmak ve bakımını yapmak daha makul görünüyor. Firmanın umudu ise biri şimdiden bir ürününü satışa çıkarmış olması ve diğer büyütülmüş sistem üzerinde çalışmaya başlamış olması.

İleride daha güçlü, hafif halatlar ve daha sağlam paraşüt kumaşı ile ciddi miktarda enerji üretmek mümkün görünüyor. Malzeme biliminin gelişmesi ile halat ve paraşütün düzenli olarak değiştirilme gereksinimi azalacak ve sistem giderek daha karlı hale getirip yatırımcı çekecektir.

Bu jeneratör uçurtmayla çalışıyor! 2 gün önce eklendi

Sistem şimdilik en iyi kullanım alanı olarak ada ülkelerini hedeflemiş durumda ve şimdiden bir doğu Afrika ada ülkesi olan Mauritius Cumhuriyeti ile bir anlaşma yapılmış. Sahilden 2000 km uzakta olan ve alanı kısıtlı olan ada ülkesi 1.2 milyon nüfusu için yenilebilir enerji bulmakta ciddi zorlanıyor ve ne yazık ki fosil kaynakları çokça kullanılıyor.

Firma aynı zamanda paraşüt sayesinde gemi taşımacılığında rüzgar gücü sayesinde yakıt tüketimi azaltmayı geçtiğimiz yıllarda denemiş ama şu ana kadar standart haline getirmeyi başaramadığı için enerji üretim birimi ile gemi için olan birimini tamamen ayırmış durumda.

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