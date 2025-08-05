Tesla'nın Çin'deki satışları düşmeye devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, temmuz ayında Çin'de toplam 67.886 adet elektrikli araç satarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4, bir önceki aya göre ise yüzde 5,2’lik bir düşüş yaşadı. Böylece şirket, son on ayın dokuzunda yıllık bazda satış düşüşü yaşarken yalnızca haziran ayında yüzde 0,8’lik sınırlı bir artış kaydedebilmişti.

ABD'li elektrikli araç üreticisi, Ocak-Temmuz döneminde Çin'de toplamda 432.360 araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7’lik bir gerileme yaşadı. Satışlardaki bu zayıflama, özellikle yerli markalarla artan rekabet ve yurt dışına yapılan ihracattaki düşüşle ilişkilendiriliyor. Özellikle Model Y, yerli rakiplerin baskısı altında kalmış durumda.

Tesla’nın Şanghay’daki fabrikasında sadece Model 3 sedan ve Model Y SUV üretiliyor. Model Y, Tesla’nın Çin’deki amiral gemisi olarak 2024’te 480.309 adetlik satışla ülkenin en çok satan aracı olmuştu. Bu model, Tesla’nın Çin satışlarının yüzde 74,6’sını oluştururken kalan kısım Model 3'e aitti.

Ancak Ocak 2025’te tanıtılan makyajlı Model Y “Juniper” versiyonuna rağmen satışlar düşmeye devam ediyor. Model Y, 2025’in ilk yarısında 171.491 adet sattı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5’lik bir düşüşe işaret ediyor.

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Tesla, Çin pazarındaki güçlü SUV ve MPV modellere karşı rekabet gücünü artırmak için sonbaharda yeni 6 koltuklu Model Y L'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli regülatörlerin Temmuz ayında açıkladığı verilere göre, Model Y L, mevcut 5 koltuklu versiyona göre 150 mm daha uzun dingil mesafesine ve 179 mm daha uzun toplam gövdeye sahip olacak. Modelde LG tarafından sağlanan NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) tipi bataryalar kullanılacak.

Tesla bu yeni versiyonla, özellikle Li Auto i8, Onvo L90 ve Aito M8 gibi büyük ve popüler yerli modellerle rekabet etmeyi hedefliyor.

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